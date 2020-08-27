اختفاء أحد أسواق الويب المظلم الكبرى في ظروف غامضة

ذكرت وكالة بلومبرج أن (Empire Market)، أحد أسواق الويب المظلم الكبرى لبيع وشراء المخدرات، كان غير متصل بالإنترنت لمدة ثلاثة أيام، وليس من الواضح ما حدث لمسؤولي الموقع الذين لا تزال هوياتهم غير معروفة.

ووفقًا لخبير في الأمن السيبراني قابلته وكالة بلومبرج، فإن إدارة منتدى أو سوق إجرامي عادةً ما يقود المسؤولين إلى إحدى النتيجتين الأكثر احتمالاً، إما أن يتم القبض على المشرفين، أو أنهم يسرقون ودائع المستخدمين.

وكان (Empire Market) – أحد أسواق الويب المظلم الكبرى الناطقة باللغة الإنجليزية – مشهورًا بصفقات المخدرات، كما عرض أيضًا مستندات مزورة، مثل جوازات السفر وتراخيص القيادة والبرامج الضارة الجاهزة.

وأفادت وكالة بلومبرج أنه بعد إغلاق مواقع أخرى، مثل (Silk Road) و (AlphaBay)، أصبح (Empire Market) أكثر أسواق الويب المظلم الإلكترونية غير المشروعة تداولًا في السنوات الأخيرة.

وتم تبادل البضائع، مثل المخدرات والبرامج الضارة التي يمكن استخدامها في عمليات الاحتيال الإلكتروني، في (Empire Market) مقابل عملة مشفرة.

وتتطلب مواقع الويب السرية هذه أحيانًا أن يقوم البائعون بعمل ودائع لبيع بضاعتهم في السوق، ويتم الاحتفاظ بهذه العملة الرقمية في حساب الضمان كطبقة إضافية من الخصوصية، باستخدام السوق كوسيط لتحويل المدفوعات مقابل البضائع غير المشروعة.

لكن هذا يمنح المسؤولين أيضًا التحكم في الأموال، مما يسمح لهم بإغلاق الموقع دون سابق إنذار وسرقة الأموال الرقمية، وذلك وفقًا لخبراء الويب المظلم.

وقال أحد الخبراء الأمنيين الذين قابلتهم وكالة بلومبرج: إن المبلغ الذي يحتفظ به (Empire Market) في حساب الضمان كان من الصعب تقديره، لكن على الأقل عدة ملايين من الدولارات.

وظلت حيل إغلاق الموقع دون سابق إنذار وسرقة الأموال هذه مستمرة في العالم السفلي للويب المظلم لسنوات، واقترح أحد المشرفين في (Empire Market)، الذين يخدمون العملاء، حدوث ذلك هذه المرة أيضًا.

وكتب أحد المشرفين في (Empire Market): أشعر بالخجل من قرار مديري الواضح بالاختفاء بأموالك، ومن الصعب إدراك أن هذا يحدث بالفعل، وقال المشرف المجهول نفسه قبل بضعة أيام: إن الموقع كان غير متصل بالإنترنت بسبب هجوم رفض الخدمة.

وعادةً ما تعرض مواقع الشبكة المظلمة التي تم الاستيلاء عليها بواسطة سلطات تطبيق القانون إشعارًا من الوكالات ذات الصلة، لكن موقع (Empire Market) لا يعرض مثل هذا الإشعار.

ويشعر مستخدمو سوق الويب المظلم بالحزن على خسارته، وعلى عملتهم المشفرة المفقودة، وقالوا عبر المنتديات: إنه لا يوجد أي أثر للمسؤولين وإنهم لم يعد بإمكانهم الوصول إلى حساباتهم.