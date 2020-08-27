احصل على لقطة يومك باستخدام مساعد جوجل

قدمت جوجل قبل عامين (​​Google Assistant Snapshot)، وهي طريقة جديدة للبقاء على اطلاع دائم بيومك باستخدام مساعد جوجل، والآن تضيف شركة جوجل بعض التحديثات لجعل (Snapshot) أكثر فائدة، ولإبقائك في طليعة المهام القادمة مع تزويدك أيضًا بالأنشطة الموصى بها والمزيد، كل ذلك في مكان واحد على أجهزة أندرويد أو (iOS).

شاهد ملخصًا لأهم مهامك:

بالإضافة إلى المعلومات الأساسية التي تعتمد عليها مثل جدول أعمالك وأوقات تنقلاتك والتذكيرات لدفع بطاقتك الائتمانية، ستبدأ الآن في رؤية ملخص بالمهام المهمة الأخرى في الجزء العلوي مباشرةً – أشياء مثل التذكيرات بالمواعيد القادمة أعياد الميلاد – حيث سيتم تعديل اللقطة الخاصة بك بناءً على الوقت من اليوم وتفاعلاتك مع مساعد جوجل، على سبيل المثال، سترى في الصباح بطاقة حول تنقلاتك والطقس والمهام والعناوين الرئيسية.

اعثر على توصيات مفيدة لتناول العشاء والأنشطة والبودكاست:

تضيف جوجل أيضًا توصيات مخصصة بناءً على تفضيلاتك للوصفات والبودكاست وحتى المطاعم القريبة التي تقدم خدمات التوصيل، وإذا كنت تريد بعض المساعدة بشأن العشاء؟ ما عليك سوى النقر للتحقق من الوصفات الجديدة التي قد ترغب في تجربتها، سترى أيضًا توصيات بشأن الوصفات خلال أوقات مختلفة من اليوم عن طريق مساعد جوجل.

فقط قل Hey Google، أرني يومي للبدء:

حاليًا، يمكنك عرض (Snapshot) عن طريق تنشيط مساعد جوجل والضغط على الأيقونة في أسفل الركن اليسار، حيث يصبح الأمر أكثر سهولة، فقط قل: “Hey Google، أرني يومي”، هذه الوظيفة متاحة لأولئك الذين يستخدمون اللغة الإنجليزية كلغتهم الافتراضية وسيستمر طرحها في لغات إضافية في الأشهر القادمة.

احصل على إشعارات مهمة من مساعد جوجل:

(Snapshot) هو أفضل مكان لمشاهدة كل ما تقوم به في مكان واحد، وبالنسبة للمهام المهمة القريبة منك، سيرسل مساعد جوجل إشعارًا للتأكد من عدم تفويتك لها، حيث يمكن لمساعد جوجل إرسال إشعارات إلى هاتفك تتضمن معلومات مهمة مثل تحديثات الرحلات الجوية والأحداث والفواتير القادمة وتذكيرات بمواعيد الاستحقاق، وتضيف جوجل المزيد من الميزات لمساعدتك على البقاء مطلعًا على يومك.

في الأسواق الناطقة باللغة الإنجليزية، ستضيف جوجل أعياد الميلاد القادمة، وعند النقر على الإشعار، سيتم نقلك إلى بطاقة (Snapshot) ذات الصلة لاتخاذ إجراء بشأن اقتراحات مثل الاتصال أو إرسال الرسائل النصية أو حتى غناء أغنية مخصصة لعيد الميلاد.