أفضل 5 أجهزة قابلة للارتداء مناسبة لمحبي رياضة الجري

هناك الكثير من الأجهزة القابلة للارتداء تناسب الجميع، ولكن إذا كنت رياضيًا وممارسًا منتظمًا لرياضة الجري، وتحتاج إلى جهاز قابل للارتداء يتميز بالأداء القوي، وتستطع من خلاله تتبع مساراتك بدقة، ويحتوي على شاشة سهلة القراءة، ويدعم ميزة مراقبة معدل ضربات القلب، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) فهذه القائمة لك.

إليك أفضل 5 من الأجهزة القابلة للارتداء المناسبة لممارسي رياضة الجري:

1- Garmin Forerunner 945:

إذا كنت تبحث عن جهاز قابل للارتداء رخيص نسيبًا، فيمكنك اقتناء جهاز (Forerunner 945) من شركة Garmin، حيث يقدم جميع الميزات التي تحتاج إليها أثناء ممارسة رياضة الجري، مثل: بث الموسيقى، وميزة اكتشاف الحوادث ودعم عرض الخرائط بالألوان في الشاشة، بالإضافة إلى عمر بطارية يدوم لمدة أسبوعين كاملين.

كما يدعم الجهاز الكثير من الميزات التي تتيح لك الاطلاع على الكثير من البيانات لمعرفة مدى تقدمك في التمارين، مثل: ميزة (حمل التدريب) Training Load وهي ميزة تقوم بفرز سجل تدريبك الأخير، وتقترح مستوى التمرين الذي يجب عليك القيام به بناءً على مستوى لياقتك الحالي، كما يمكنك أيضًا الحصول على بيانات عند المشي لمسافات طويلة وغيرها من بيانات التمارين المختلفة.

2- Polar Ignite:

يُعتبر جهاز (Polar Ignite) من أفضل الأجهزة القابلة للارتداء، حيث يوفر توازنًا جيدًا بين الميزات الرائعة والسعر المتوسط، يتيح لك تتبع أكثر من 100 نشاط، ويدعم نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، ومستشعر معدل ضربات القلب، ومقاومة الماء حتى عمق 3 أمتار، ويتيح لك الحصول على إشعارات التطبيقات في الهاتف الذكي.

ولكن الميزة البارزة التي يقدمها الجهاز تُسمى (FitSpark) تقدم لك تدريبات يومية جاهزة عند الطلب متاحة بسهولة في جهازك مباشرة، وقد صُممت هذه التدريبات لتتناسب مع مستوى لياقتك، كما تقدم لك نصائح يومية، على سبيل المثال: إذا كنت تمارس رياضة الجري بشدة في يوم معين، فستقدم لك FitSpark نصائح حول كيفية التعافي بعد التمرين.

3- Forerunner 45:

يأتي جهاز (Forerunner 45) من شركة Garmin بنظام تحديد المواقع (GPS) المدمج ومستشعر لمراقبة معدل ضربات القلب، وميزة اكتشاف الحوادث، ويمكنه تتبع تمارين ركوب الدراجات الهوائية.



بالإضافة إلى عمر بطارية يدوم حتى سبعة أيام في وضع الساعة الذكية، وما يقرب من 13 ساعة عند استخدام وضع GPS، كما يدعم الجهاز ميزة تُسمى (Garmin Coach) تقدم لك تدريبات معدة سابقًا يقدمها مدربون متخصصون في رياضة الجري وركوب الدراجات.

4- Fitbit Charge 4:

يعتبر جهاز (Fitbit Charge 4) من أفضل الأجهزة القابلة للارتداء التي يمكنك استخدامها لتتبع لياقتك البدنية، وتمارين الجري الخاصة بك، حيث يحتوي الجهاز على ميزات فريدة، مثل: إمكانية التحكم بتطبيق بث الموسيقى سبوتيفاي، إلى جانب عمر بطارية طويل يدوم لمدة سبعة أيام، ومستشعر (SpO2) لقياس مستويات الأكسجين في الدم.

كما يتضمن الجهاز مقياسًا جديدًا للياقة يُدعى (Active Zone Minutes)، بحيث يتعرف هذا المقياس بشكل تلقائي على معدل ضربات القلب عندما تكون مرتفعة لفترة زمنية محددة، ويحسب دقائق النشاط، والهدف منه هو تشجيع الناس على أن يكونوا نشيطين لمدة 30 دقيقة على الأقل في اليوم.

5- Watch Series 5:

تُعتبر ساعة (Watch Series 5) من آبل من أفضل الساعات الذكية التي يمكنك شراؤها الآن، خاصة إذا كنت تستخدم هاتف آيفون، وفي الوقت نفسه يمكنك استخدامها كجهاز لتتبع اللياقة البدنية بفضل أوضاع الرياضة العديدة التي تقدمها ونظام تحديد المواقع العالمي GPS.

وتأتي بثلاثة تصاميم، هي: الألومنيوم والفولاذ المقاوم للصدأ والتيتانيوم والسيراميك، وهي أول ساعة ذكية من آبل تتميز بشاشة Retina تدعم ميزة (Always-On)، وتتيح لك الاطلاع على البيانات في جميع الأوقات، كما تحتوي على العديد من ميزات تتبع اللياقة البدنية، مثل: اكتشاف السقوط، وبوصلة مدمجة تسمح لك بمعرفة اتجاهاتك من وجه الساعة مباشرة، ومراقبة معدل ضربات القلب.