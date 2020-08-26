Vue Lite .. نظارات ذكية تأتي بمكبرات صوت مدمجة

أعلنت شركة (Vue) الناشئة عن نظاراتها الذكية الجديدة (Vue Lite) البالغة تكلفتها 179 دولارًا، التي تركز على الصوت من خلال تضمنها مكبرات صوت قياسية بدلاً من التوصيل العظمي، وميكروفون للمكالمات والمساعد الصوتي لهاتفك، وأدوات تحكم باللمس، وما يقدر بنحو 3.5 ساعات من تشغيل الموسيقى عبر شحنة واحدة.

وكانت الشركة قد وعدت داعمي (Kickstarter) في شهر أكتوبر 2016 بنظارات طبية (Vue Pro) تعمل كسماعات أذن لاسلكية، وجهاز تعقب للياقة البدنية، وساعة ذكية في آن واحد، بالإضافة إلى مكبرات صوت للتوصيل العظمي حتى لا يتمكن أي شخص من التنصت على موسيقاك ومكالماتك.

وبحلول عام 2018، بعد أن جمعت 3 ملايين دولار، لم تكن الشركة قد شحنت أي نظارة، ولم يتم شحن (Vue Pro) فعليًا حتى عام 2019، وبدا بعض العملاء غير راضين عن التجربة،

وعلى عكس نظارات الواقع المعزز، مثل (North’s Focals)، كانت (Vue Pro) البالغ سعرها 299 دولارًا نظارة عادية مع مكبرات صوت مدمجة، وتميزت بتقنية التوصيل العظمي والقدرة على الاستماع إلى المكالمات والصوت، بالإضافة إلى تتبع النشاط.

وتُعد نظارات (Vue Lite) بمثابة نسخة أخف وزنًا وأرخص سعرًا من (Vue Pro)، لكن بدون الميزات الأكثر بروزًا في سابقتها.

وكان أحد الأسباب التي جعلت (Vue) تصنع (Vue Lite) هو جعل الناس أكثر راحة مع النظارات الذكية.

وقال آرون رولي (Aaron Rowley)، الشريك المؤسس لشركة (Vue): إننا نرى هذا المستوى من الراحة والبساطة كعامل محفز لجعل الأشخاص يبدأون حقًا بالتحول إلى الإطارات المتصلة.

وتشبه نظارات (Vue Lite) إطارات (Echo Frames) من أمازون التي لم يتم إطلاقها رسميًا بعد من نواح كثيرة، وكذلك (Bose Frames)، لكن بدون عناصر الواقع المعزز والإيماءات.

ولا تعتمد النظارات الجديدة على داعمي موقع (Kickstarter)، ومن المفترض أن يتم شحنها بحلول نهاية شهر سبتمبر، وذلك وفقًا لموقع الشركة على الويب.

ولا يبدو أن (Vue) تحاول بيع مجموعة جديدة من النظارات قبل شحن القديمة، ويقول المؤسس المشارك جيسون غوي (Jason Gui): إن (Vue) قد شحنت الآن النظارات الأصلية إلى كل داعم يمكن أن تصل إليه.

يذكر أن شركة إنتل تخلت عن مشروعها الخاص المسمى (Vaunt)، وأوقفت شركة (North) الجيل الثاني من (Focals) قبل أن تحصل عليها جوجل، فيما يبدو مشروع (Bose) في خطر بعد أن أغلق قسم (AR) في شهر يونيو من هذا العام.