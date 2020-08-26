iOS 14.. الإصدار التجريبي السادس متاح الآن للتنزيل

قامت شركة آبل بإطلاق الإصدار التجريبي 6 من iOS 14 و(iPadOS 14) للمطورين صباح يوم الثلاثاء، ومع تقدم شركة آبل في عملية اختبار الإصدار التجريبي من iOS 14 لا نرى الكثير من الميزات الجديدة المثيرة التي تمت إضافتها في كل تحديث، ولكن هناك عددًا من الإصلاحات المضمنة في الإصدار التجريبي 6، وفقًا لأحدث ملاحظات الإصدار التي شاركتها آبل في موقعها على الويب.

تتضمن بعض الإصلاحات الأخيرة في الإصدار التجريبي 6 من iOS 14 مؤشر وضع الطائرة الذي يعكس بدقة حالة وضع الطائرة في قائمة الإعدادات، ولا يُطلب منك استخدام (HomePods) كزوج استريو عند عرض تفاصيل الملحقات إذا تم تخصيص (HomePods) للغرفة ذاتها.

سيتم إطلاق الإصدارات النهائية من iOS 14 و(iPadOS 14) مع هواتف آيفون 12 الجديدة هذا الخريف، ولكن إذا كنت لا تريد الانتظار كل هذا الوقت، يمكنك تنزيل الإصدار التجريبي العام من iOS 14 اليوم وتجربته بنفسك، فقط تذكر أن هذا إصدار تجريبي من البرنامج، ومن المحتمل أن يتعرض هاتفك لخلل عرضي.

للمشاركة في الإصدارات التجريبية العامة من iOS 14 و(iPadOS 14)، يلزمك الاشتراك في برنامج (Apple Beta Software) في موقع آبل على الويب، وإذا كنت تتساءل عما إذا كان جهازك متوافقًا مع iOS 14 أو(iPadOS 14) أم لا، فقد قمنا بتجميع قائمة كاملة تحتوي على كل جهاز متوافق، وإذا كان جهازك موجودًا، فيمكنك الحصول على الإصدار التجريبي:

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (1st generation)

iPhone SE (2nd generation)

iPod touch (7th generation)

iPad Pro 12.9-inch (4th generation)

iPad Pro 11-inch (2nd generation)

iPad Pro 12.9-inch (3rd generation)

iPad Pro 11-inch (1st generation)

iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)

iPad Pro 12.9-inch (1st generation)

iPad Pro 10.5-inch

iPad Pro 9.7-inch

iPad (7th generation)

iPad (6th generation)

iPad (5th generation)

iPad mini (5th generation)

iPad mini 4

iPad Air (3rd generation)

iPad Air 2

كما نعلم الآن، لن يكون تثبيت الإصدار التجريبي الجديد من iOS 14 و(iPadOS 14) على آيفون أو آيباد أو (iPod touch) أسهل من ذلك. فما عليك سوى الانتقال إلى الإعدادات ثم عام ثم تحديث البرنامج ثم النقر فوق (تنزيل وتثبيت) في الجزء السفلي من تلك الصفحة. وإذا كنت ترغب في ذلك، يمكنك أيضًا تثبيت التحديث من خلال (iTunes) عن طريق توصيل جهازك بجهاز الحاسب، وأيًا كانت الطريقة التي تختارها، فقط تأكد من عمل نسخة احتياطية لجهازك قبل تثبيت التحديث.