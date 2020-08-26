يتيح لك حفظ نسخة احتياطية من بيانات الألعاب وإعدادات الحساب الخاص بك في منصة (بلاي ستيشن 4) PlayStation 4 مواصلة اللعب من حيث توقفت إذا حدث عطل مفاجئ، مثل: تلف محرك القرص الثابت، وبالتالي فلن تفقد تقدمك في اللعبة، ويمكنك الاستمرار في لعب اللعبة بمجرد استبدال القرص واستعادة النسخة الاحتياطية.



إليك كيفية حفظ نسخة احتياطية من البيانات في منصة PlayStation 4 واستعادتها:



أولًا: حفظ نسخة احتياطية من بيانات منصة PlayStation 4 تلقائيًا:

لإجراء نسخ احتياطي للبيانات المحفوظة في خدمة التخزين السحابي تلقائيًا، يجب عليك الاشتراك في خدمة (PlayStation Plus) التي تتيح لك تخزين ما يصل إلى 100 جيجابايت من البيانات المحفوظة، والحصول على لعبتين مجانيتين شهريًا بالإضافة إلى القدرة على اللعب عبر الإنترنت.

للبدء، ستحتاج إلى التأكد من أن منصة (PlayStation 4) الخاصة بك متصلة بالإنترنت عندما تضعها في (وضع الراحة) Rest Mode الذي يمكنك تفعيله باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى (الإعدادات) في منصة PlayStation 4.

اضغط على خيار (إعدادات حفظ الطاقة) Power Save Settings، ثم اختر (تعيين الوظائف المتاحة في وضع الراحة) Set Functions Available in Rest Mode.

قم بتحديد المربع الذي بجوار خيار (ابق على اتصال بالإنترنت) Stay Connected to the Internet.

بعد ذلك، ستحتاج إلى ضبط النسخ الاحتياطي التلقائي، من خلال الخطوات التالية:

انتقل إلى (الإعدادات) ثم اختر (إدارة البيانات المحفوظة للتطبيق) Application Saved Data management.

اضغط على خيار (التحميل التلقائي) Auto Upload.

تأكد من تحديد المربع الذي بجوار خيار (تفعيل التحميلات التلقائية) Enable Automatic Uploads.

كما يمكنك تحديد إعدادات التحميل التلقائي لألعاب معينة إذا كنت تريد ذلك.

ستقوم منصة (PlayStation 4) بتحميل بيانات اللعبة المحفوظة إلى حساب (PlayStation Plus) الخاص بك كلما وضعت منصة الألعاب في (وضع الراحة) Rest Mode.

ملاحظة: يمكنك فقط تحميل البيانات المحفوظة تلقائيًا من منصة الألعاب الأساسية الخاصة بك، ومن ثم إذا كنت تلعب على منصات ألعاب متعددة، أو كنت تلعب على جهاز شخص آخر فيجب عليك القيام بعملية النسخ الاحتياطي يدويًا.

ثانيًا: كيفية النسخ الاحتياطي لبيانات اللعبة المحفوظة يدويًا:

لإجراء نسخ احتياطي للعبة المحفوظة يدويًا، اتبع الخطوات التالية:

قم بتحديد رمز اللعبة في الشاشة الرئيسية لمنصة الألعاب PlayStation 4.

اضغط على زر (خيارات) Options.

من القائمة التي تظهر لك، قم بتحديد المربع الذي بجوار خيار (تحميل أو تنزيل البيانات المحفوظة) Upload/Download Saved Data.

سيكون لديك خيارين هما: (تحميل الكل) Upload All أو (تحديد وتحميل) Select and Upload.

اختر أي خيار يناسبك، وتذكر اختيار (تحميل الكل) قد يأخذ المزيد من الوقت إعتمادًا على سرعة اتصالك بالإنترنت.

ثالثًا: كيفية النسخ الاحتياطي للبيانات في وحدة تخزين USB:

إذا لم يكن لديك اشتراك في خدمة (PlayStation Plus) فلا يزال بإمكانك الاحتفاظ بنسخة احتياطية من البيانات المحفوظة يدويًا، من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بتوصيل وحدة تخزين USB بأحد منافذ USB في الجزء الأمامي لمنصة PlayStation 4.

اضغط على خيار (الإعدادات) Settings، ثم اختر (إدارة البيانات المحفوظة للتطبيق) Application Saved Data Management.

اضغط على خيار (البيانات المحفوظة في تخزين النظام) Saved Data in System Storage.

اضغط على خيار (نسخ إلى جهاز تخزين USB) Copy to USB Storage Device.

انتظر قليلًا حتى يقوم PS4 بفحص وحدة التخزين الخاصة بك.



في الشاشة التالية، يمكنك تحديد لعبة فردية، واختيار أي ملفات تريد حفظها.

بمجرد الانتهاء، اضغط على خيار (نسخ) Copy.

رابعًا: كيفية استعادة النسخة الاحتياطية من خدمة التخزين السحابي أو وحدة تخزين USB:

تعد استعادة البيانات المحفوظة يدويًا أمرًا سهلاً، للقيام بذلك اتبع الخطوات التالية: