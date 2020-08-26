ميسي يتغلب على فيروس كورونا في عمليات البحث

إن أخبار رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن برشلونة قلبت أرقام محركات البحث، حيث أظهرت بعض الإحصائيات أن البحث عن ميسي ارتفع بنسبة 2300 في المئة، حيث تجاوز النجم الأرجنتيني بذلك أرقام البحث عن مستجدات فيروس كورونا في بعض المناطق، كما صعدت كلمة (بوروفاكس) إلى المراكز الأولى في محركات البحث وارتفعت نسبة البحث عنها بنسبة 4450 في المئة.

ذكر أحد التقارير الإعلامية أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي حسم وجهته المقبلة، وتوصل إلى اتفاق مع إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، وظهرت بعض التفاصيل عن العقد ومدته والراتب المتوقع أن يحصل عليه ميسي.

حيث ذكرت شبكة إي إس بي إن (ESPN) الرياضية أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي توصل إلى اتفاق مع إدارة مانشستر سيتي يقضي بانتقاله إلى النادي بعقد يمتد إلى 3 سنوات.

وذكرت الشبكة الرياضية أن النجم الأرجنتيني تواصل خلال الأسبوع الماضي مع مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا تمهيدًا لانتقاله إلى الفريق.

وقالت إذاعة كتالونيا (RAC1) إن إدارة نادي برشلونة الإسباني تسعى لأن تكون صفقة النجم الأرجنتيني الأغلى في تاريخ كرة القدم، حيث تبحث الإدارة كسر رقم صفقة انتقال نيمار إلى باريس سان جيرمان التي بلغت 222 مليون يورو.

وفي حين أن أخبار فيروس كورونا المستجد كانت تتصدر نتائج البحث في مختلف محركات البحث، جاء خبر انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ليحل أولًا في نتائج محركات البحث بعد تسريب بعض الأخبار حول انتقاله إلى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

الجدير بالذكر أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية (CISA) كشفوا عن زيادة في حملات التصيد في الاستشارات المشتركة للأمن السيبراني، التي تقدم للشركات والمستخدمين قائمة من النصائح حول كيفية حماية أنفسهم ضد الاحتيال. ويقول جزء من الاستشارة: تسببت جائحة (COVID-19) بتحول جماعي إلى العمل من المنزل، مما أدى إلى زيادة استخدام (VPN) للشركات وإقصاء التحقق الشخصي، وهو ما يمكن أن يفسِّر جزئيًا نجاح هذه الحملة.

وبناءً على ذلك ننصح جميع متابعي البوابة العربية للأخبار التقنية بتوخي الحذر والانتباه إلى الروابط التي يقومون بزيارتها المتعلقة بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في هذه الأوقات، خوفًا من أن تكون روابط احتيالية.