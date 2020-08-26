ما هو الجديد في متصفح جوجل كروم 85 ؟

وصل متصفح جوجل كروم 85 إلى القناة الثابتة في 25 أغسطس 2020، حيث يعد أحدث إصدار من متصفح جوجل كروم، ويقوم بتسريع تحميل الصفحات على جهازك الحاسب ويقلل من استهلاك ذاكرة الوصول العشوائية في هواتف أندرويد.

سيقوم متصفح جوجل كروم تلقائيًا بتثبيت هذا التحديث، وللتحقق من ذلك وتثبيته على الفور، انقر فوق القائمة ثم التعليمات ثم حول جوجل كروم.

تحميل أسرع للصفحة:

تروج جوجل لميزة (تحسين توجيه الملف الشخصي) الجديدة المستخدمة عند تجميع جوجل كروم من المصدر، باختصار تقول جوجل إن هذا يعني تحديد أولويات المهام الأكثر شيوعًا وجعلها أسرع.

يتم طرح هذه الميزة على نظامي التشغيل ويندوز وماك، وتعد جوجل بتحسينات ملحوظة في أداء المتصفح، كما كتبت جوجل في مدونة (Chromium) الخاصة بها: “يُظهر اختبارنا باستمرار الصفحات التي يتم تحميلها بسرعة تصل إلى 10 في المئة في المتوسط ​، وتحسينات أكبر في السرعة عند تكليف وحدة المعالجة المركزية بتشغيل العديد من علامات التبويب أو البرامج”.

حفظ وحدة المعالجة المركزية:

تم تمكين هذه الميزة في الإصدار التجريبي من كروم 85، ولكن يبدو أنها تحتاج إلى مزيد من الوقت للتطوير، قبل أن تصل إلى إصدار مستقر، وتقول جوجل إنها الآن جزء من الإصدار التجريبي من كروم 86.

أحيانًا يكون الكثير من علامات التبويب المفتوحة ضروريًا للإنتاجية، ولكنه لا يساعد في أداء جهازك كثيرًا، لذلك عند فتح علامات تبويب في كروم 85 في الخلفية، لن تستهلك هذه العلامات وحدة المعالجة المركزية.

يتم تقليل سرعة علامات تبويب الخلفية في كروم 85 إلى أقصى حد، حيث يقدر بنسبة 1 في المئة من عمل وحدة المعالجة المركزية بعد أن كانت غير نشطة لمدة خمس دقائق أو أكثر، كما يسمح كروم 85 لعلامات التبويب فقط (بالاستيقاظ) مرة واحدة في الدقيقة، وهذه ليست المرة الأولى التي يقدم فيها المتصفح ميزات للحد من استخدام وحدة المعالجة المركزية.

متصفح كروم لنظام أندرويد هو الآن 64 بت:

أخيرًا تحول كروم 85 في نظام أندرويد إلى 64 بت. كان هذا التغيير قادمًا منذ وقت طويل، حيث دعم نظام أندرويد تطبيقات 64 بت لمدة ست سنوات.

سيسمح التبديل إلى 64 بت في متصفح كروم بالاستفادة بشكل أفضل من ذاكرة الوصول العشوائية المضمنة في الهواتف المتطورة، وقد يكون الإصدار 64 بت أسرع بشكل طفيف، ومع ذلك، فإن كروم في نظام أندرويد سيكون 64 بت فقط على أندرويد 10، في الوقت الحالي.

إخفاء عناوين URL الكاملة افتراضيًا:

حاولت جوجل منذ فترة طويلة إخفاء عناوين (URL) الكاملة في شريط عناوين متصفحها، إذا كنت تقرأ هذا الموضوع باستخدام متصفح كروم، فلن ترى (https: // www) قبل (aitnews.com)، ما لم تضغط أو تنقر في شريط العناوين، حيث يجلب كروم 85 بعض العلامات المميزة التي تعزز هذه المهمة.

إذا كنت ترغب في تجربة الميزات هذه في كروم 85 فيمكنك تمكينها من صفحة علامات كروم؛ فقط اكتب (أو انسخ والصق) ما يلي في شريط العناوين:

chrome://flags/#omnibox-ui-reveal-steady-state-url-path-query-and-ref-on-hover

chrome://flags/#omnibox-ui-hide-steady-url-path-query-and-ref-on-interaction

دعم المتصفحات القديمة المضمنة:

منذ عام 2013، أصبحت هناك إضافة تسمى دعم المتصفحات القديمة (LBS) في سوق كروم، ومع كروم 85 أصبحت هذه الوظيفة مدمجة الآن.

إسقاط ملف في علامة تبويب لم يعد يفتحه:

إذا سبق لك أن حاولت سحب ملف وإفلاته في مربع التحميل في كروم، فأنت تعلم ما يحدث إذا فقدت المربع عن طريق الخطأ – يفتح الملف على الفور في علامة التبويب ويأخذك بعيدًا عن موقع الويب – لكن الآن يعمل كروم 85 على إصلاح هذا السلوك المزعج.

بشكل افتراضي، يفتح كروم 85 الملف في علامة تبويب جديدة بدلاً من علامة التبويب الحالية، ويجب أن يقلل هذا من حالات فقدان العمل أو التقدم في النموذج عند إسقاط الملف عن طريق الخطأ، لكن لا يزال بإمكانك فتح الملفات في علامة تبويب حالية عن طريق سحبها إلى علامة التبويب أعلى الشاشة.

الكثير من الأشياء الجيدة للمطورين:

لا يحتوي كروم 85 على الكثير من التغيرات المرئية، ولكن هناك مجموعة من الأشياء الجيدة للمطورين، حيث حددت جوجل العديد من ميزات المطور في مدونة (Chromium) و(Web Developers). فيما يلي بعض أهم الإضافات: