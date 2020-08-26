مايكروسوفت تطلق ميزة النسخ الصوتي لخدمة Word for web

أضافت شركة مايكروسوفت اليوم الثلاثاء ميزة النسخ الصوتي إلى تطبيق (وورد للويب) Word for web، وسيظهر خيار Transcribe in Word في نسخة الويب من (وورد) لمشتركي (مايكروسوفت 365) Microsoft 365، مما يوفر طريقة سهلة لنسخ الصوت تلقائيًا.

وتدعم مايكروسوفت الملفات الصوتية الموجودة، أو حتى القدرة على تسجيل المحادثات مباشرة داخل (وورد للويب) ونسخها تلقائيًا. وبمجرد نسخ المحادثة، فإن الذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت يفصل كل متحدث ويُقسِّم المحادثة إلى أقسام يسهل تشغيلها وتعديلها وإدراجها في مستند (وورد). ويدعم ميزة النسخ أيضًا الصوت أو الفيديو الذي يلتقطه المستخدم في مكان آخر، وذلك مع دعم يصل إلى 200 ميجابايت من ملفات MP3، أو WAV، أو M4A، أو MP4.

ومن الواضح أن وقت المعالجة سيختلف إلى حد كبير إن حمّل المستخدم مقطعًا صوتيًا منفصلًا، ولكن مع اختبار الميزة في تسجيل الاجتماعات، فإن الأمر يستغرق ثوانٍ حتى تكتمل عملية النسخ، إن كان المستخدم يُسجِّل داخل (وورد) نفسه.

ويعمل النسخ الصوتي عن طريق تسجيل أي صوت من جهاز الحاسوب، مما يعني أنه يمكن للمستخدم الاستفادة من الميزة في تدوين الاجتماعات، أو المكالمات، أو حتى مقاطع فيديو من يوتيوب. ويمكن لبرنامج (وورد) أيضًا تسجيل الصوت من ميكروفون جهاز الحاسوب. وتستهدف مايكروسوفت بهذا الصحفيين الذين ينسخون المقابلات، والطلاب الذين يسجلون المحاضرات، وأي شخص آخر يحتاج إلى نسخ الاجتماعات والمكالمات بسهولة.

وتُطلق مايكروسوفت ميزة النسخ الصوتي مبدئيًا لتطبيق (وورد للويب)، مع وجود خطط لتقديم الميزة نفسها لتطبيق (وورد) في نظامي أندرويد وiOS في وقت لاحق من العام الحالي. ثم إن اللغة الإنجليزية هي اللغة الوحيدة المدعومة في الوقت الحالي، ولكن نظرًا لحضور مايكروسوفت في لغات أخرى فيما يتعلق بدعم النسخ، فمن المتوقع أن تتوسع الميزة الجديدة لتشمل لغات أخرى قريبًا.

يُذكر أن الميزة الجديدة متاحة فقط لمشتركي Microsoft 365، ومع ذلك، فحتى لهم فهناك حد أقصى قدره 5 ساعات شهرًا لتحميل الصوت من الأجهزة، دون أي وسيلة لتمديد وقت النسخ في الوقت الحالي، أما بالنسبة للصوت المسجل داخل (وورد للويب) فلا يوجد حد للنسخ.