بدأت شركة جوجل في مطلع هذا الشهر في إطلاق ميزة جديدة تُسمى (المشاركة القريبة) Nearby Share التي تتيح لمستخدمي نظامي التشغيل أندرويد، و(كروم أوإس) Chrome OS مشاركة الملفات والصور ومقاطع الفيديو والروابط مع الأشخاص من حولهم بسهولة مع الحفاظ على الخصوصية.

تعمل ميزة المشاركة القريبية فقط مع الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد 6 أو أي إصدار أحدث، وهي في الوقت الحالي تتوفر لمجموعة مختارة من هواتف (جوجل بيكسل) Google Pixel وسامسونج جالاكسي، لكن جوجل تقول إنه نظرًا لأن الميزة تُعتبر جزءًا من (خدمات جوجل بلاي)، فلن تحتاج إلى انتظار تحديث نظام التشغيل من الشركة المصنعة للحصول عليها. بل ستحصل عليها معظم جميع هواتف خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

الآن عندما تريد مشاركة أي شيء مع شخص قريب منك من خلال هاتف أندرويد؛ يمكنك استخدام ميزة المشاركة القريبة التي تبحث عن الأجهزة القريبة، ثم تختار تلقائيًا أفضل بروتوكول للمشاركة السريعة والسهلة لاستخدامه بناءً على ما ترسله وما هو شكل اتصالك. فعلى سبيل المثال: ستستخدم شبكة (النظير إلى نظير) إذا كنت غير متصل بالإنترنت تمامًا، أو بروتوكولات المشاركة الأخرى التي تشمل: البلوتوث، أو (البلوتوث المنخفض الطاقة) DLE، أو Hotspot أو WebRTC، والمزيد.

ولكن هناك إعداد ضمن إعدادات ميزة المشاركة القريبة يوفر إمكانية استخدام استخدام البيانات عند مشاركة الملفات الصغيرة، ومع ذلك يمكنك من خلال الإعدادات ضبط استخدام اتصال شبكة (الواي فاي) بدلًا من استخدام بيانات الهاتف إذا كنت ترغب في الحفاظ على باقة الإنترنت الخاصة بك.

إليك كيفية منع ميزة المشاركة القريبة في أندرويد من استخدام بيانات الهاتف:

انتقل إلى الإعدادات في هاتف أندرويد الخاص بك.

افتح تطبيق (الإعدادات).

مرر للأسفل حتى تصل إلى على خيار (جوجل) Google، ثم اضغط عليه.

اضغط على خيار (اتصالات الجهاز) Device connections.