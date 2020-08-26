فيفو تعلن عن هاتفيها الجديدين Y20 و Y20i

أعلنت شركة (فيفو) vivo اليوم الأربعاء عن هاتفيها الذكيين: (فيفو واي20) vivo Y20، و(فيفو واي20آي) vivo Y20i اللذين لا يختلفان إلا في حجم ذاكرة الوصول العشوائي (رام) وخيارات اللون.

ويحتوي كلا الهاتفين (واي20) و(واي20آي) معالجًا من نوع (سنابدراجون 460) من كوالكو، بالإضافة إلى شاشة بقياس 6.51 بوصات وبدقة +HD. وبرمجيًا، يعمل الهاتفان بواجهة المستخدم Funtouch OS 10.5 المبنية على نظام التشغيل أندرويد 10.

ويقدم الهاتفان ذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 ميجابكسل مع إمكانية التوسعة حتى 256 جيجابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية من نوع (مايكرو إس دي) microSD.

ويمتلك (واي20) و(واي20آي) ثلاث كاميرات خلفية، بالإضافة إلى كاميرا أمامية تأتي ضمن قطع في الشاشة بدقة 8 ميجابكسل. أما الكاميرات الخلفية، فهي تأتي بدقة 13 ميجابكسل للرئيسية، وبدقة 2 ميجابكسل للثانية المخصصة لتصوير الأجسام القريبة، وبدقة 2 ميجابكسل للثالثة المخصصة لتصوير العمق.

ويقدم الهاتفان منفذًا لسماعات الأذن، وحساس بصمة جانبي، بالإضافة إلى بطارية بسعة 5,000 ميلي أمبير/ الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 18 واط.

وسيُطلق هاتف (فيفو واي20) في الهند باللونين الأسود، والأبيض مع ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 4 جيجابايت، وبسعر يعادل 175 دولارًا أميركيًا. أما هاتف (فيفو واي20أي) فهو يتوفر باللونين الأزرق، والأبيض مع ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 3 جيجابايت، وبسعر يعادل 155 دولارًا أميركيًا.

وقالت الشركة الصينية: إن هاتفي (واي20) و(واي20أي) سيُطلقان للبيع اعتبارًا من 28 آب/ أغسطس الجاري، و3 أيلول/ سبتمبر المقبل، على التوالي. وذلك من خلال المتجر الرسمي للشركة في الهند، وبعض متاجر البيع الأخرى. ولا معلومات عن طريق الهاتفين في الأسواق العالمية.