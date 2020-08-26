فيسبوك تحذر من إضرار خطوة جديدة من آبل بشركات التطبيقات الصغيرة

حذرت شركة فيسبوك اليوم الأربعاء من أن تغييرات الخصوصية التي تخطط لها آبل في الإصدار 14 القادم من نظام التشغيل iOS “ستؤثر بشكل غير متناسب” على آلاف المطورين الذين يستخدمون أداة فيسبوك لعرض الإعلانات في التطبيقات الخارجية.

وقالت عملاقة التواصل الاجتماعي في تدوينة: إنها تُجري عدة تغييرات على نشاطها الإعلاني استجابة لقواعد آبل الجديدة، التي تتطلب زيادة إشعارات المستخدم لتتبع الإعلانات، وستدخل حيز التنفيذ عند إطلاق هواتف آيفون المرتقبة خلال خريف 2020.

وأضافت فيسبوك أنها تفكر في التوقف عن استخدام أداة تسمى Audience Network على أجهزة آيفون، والتي وضعها الآلاف من المطورين في تطبيقاتهم لعرض الإعلانات. وفي المقابل، تجمع فيسبوك بيانات عن المستخدمين من التطبيقات التي تُقدّم فيها تلك الإعلانات.

وقدمت آبل لسنوات أداة تسمى (المُعرّف للمعلنين) أو IDFA اختصارًا، التي سمحت لفيسبوك والآخرين بالمشاركة في مثل هذا التتبع للمستخدمين عبر التطبيقات. ولكن في شهر حزيران/ يونيو الماضي، قالت الشركة: إن مثل هذا النشاط سيتطلب إشعارًا منبثقًا يفيد بأن التطبيق “يرغب في الحصول على إذن لتتبعك عبر التطبيقات والمواقع المملوكة لشركات أخرى”. ويتوقع خبراء الإعلان الرقمي أن معظم المستخدمين سيرفضون منح هذا الإذن.

وقالت فيسبوك في مدونة: “قد تجعل تحديثات آبل (أداة) Audience Network غير فعالة على نظام iOS 14 لدرجة أنه قد لا يكون من المنطقي تقديمها على iOS 14”.

وكبديل لأدوات التتبع التي قدمتها للمعلنين سابقًا، أنشأت آبل تقنية شبكة إعلانية جديدة تقول: إنها تحمي خصوصية المستخدم على نحو أفضل. وقالت شركة فيسبوك اليوم الأربعاء: إنها ستتوقف عن استخدام أدوات التتبع القديمة من آبل في تطبيقاتها الخاصة وتعتمد عرض آبل الجديد، مع أنها قالت: إن تقنية آبل الجديدة “تحد من البيانات المتاحة للشركات لتشغيل وقياس الحملات”.

ويُتوقع أن تكون التغييرات التي أعلنت عنها فيسبوك اليوم الأربعاء أصعب على الإعلانات التي تحث المستخدمين على تثبيت تطبيقات جوال جديدة، وهو تنسيق يستخدم بكثرة في صناعة ألعاب الفيديو.

وقال (جون ناردون) – الرئيس التنفيذي لشركة Flashtalking المتخصصة في برامج الإعلانات: إن خطوة آبل لتقييد أعمالها الإعلانية يمكن اعتبارها مناهضة للمنافسة من خلال رفع الأسعار للمستهلكين الذين يستخدمون التطبيقات المجانية المدعومة بالإعلانات.