صفقة اليوم.. الحزمة الكاملة لاحتراف لغة البرمجة Python 3 مع خصم 97%

- الحزمة الكاملة لاحتراف لغة البرمجة (Python 3) ـــ The Python 3 Complete Masterclass Certification Bundle.
- عدد الدورات: 7.
- عدد الدروس: 633.
- المدة: 30 ساعة.
- (Python 3) هي أحدث إصدار من لغة البرمجة بايثون، وقد تم إطلاق هذا الإصدار بشكل أساسي لإصلاح المشكلات الموجودة في (Python 2). في الماضي؛ كان هناك بعض الجدل في مجتمع المبرمجين حول أي إصدار من بايثون هو الأفضل للتعلم: Python 2 أم Python 3.
- ولكن الآن في عام 2020 حُسم الأمر لصالح إصدار (Python 3) وأصبح هو هو خيار المتعلمين الجدد أو أولئك الذين يرغبون في تطوير مهاراتهم، كما تتسارع الكثير من الشركات للانتقال إلى إصدار (Python 3) بسبب ما يقدمه من ميزات.
- نظرًا لأن إصدار (Python 3) هو الإصدار الأكثر استخدامًا الآن، كما أنه يدعم الكثير من التقنيات الحديثة، فإن العديد من المطورين يقومون بإنشاء مكتبات لاستخدامها بشكل أوسع مع لغة البرمجة (Python 3).
- تتميز لغة البرمجة (Python 3) باستخدامها في تطوير التقنيات الحديثة، مثل: الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، وعلوم البيانات، ويعتبر تعلمها أسهل بكثير مقارنة بالإصدارات السابقة، وتدعم مجموعة أدوات ومكتبات قوية، كما أنها قابلة للتكامل مع لغات برمجة أخرى بسهولة.
- كما أنه اعتبارًا من 1 يناير 2020، توقفت مؤسسة (Python Software Foundation) عن دعم إصدار 2.Python x من اللغة، مما يعني عدم وجود أي دعم رسمي للإصدار من فريق تطوير بايثون، كما توقفت إصلاحات الأخطاء الرسمية وتصحيحات الأمان في Python 2. ولن تجد فريق دعم تتواصل معه لإصلاح أي مشاكل تظهر أثناء استخدام هذا الإصدار.
- كل هذه الأسباب تجعل من تعلم لغة البرمجة (Python 3) أمرًا ضرويًا خلال الفترة القادمة سواء كنت مبتدئًا في تعلم اللغة، أو محترفًا لإصدار بايثون 2.
- ستساعدك هذه الحزمة على احتراف لغة البرمجة (Python 3)، حيث ستتعلم كل شيء من البداية، كما ستتعلم كيفية استخدامها في أتمتة قواعد البيانات، وبرمجة الشبكات، وكذلك كيفية استخدامها في علوم البيانات، والرؤية الحاسوبية، وكل ذلك من خلال إنشاء تطبيقات فعلية.
- تتضمن هذه الحزمة التدريبية أكثر من دورة تدريبية حول تعلم الأساسيات في لغة البرمجة (Python 3) والتعرف على مكتباتها وكيفية تحقيق أقصى استفادة منها، كما ستتعلم كيفية التعامل الصحيح مع الأخطاء الشائعة، ومعالجتها بسهولة.
- وهناك دورة أخرى حول كيفية استخدام (Python 3) في العمل مع قواعد بيانات (PostgreSQL)، وأتمتة المهام المتعلقة بقواعد البيانات، وكيفية إجراء عمليات تحليل البيانات على ملفات TXT و CSV و JSON و XLSX و HTML وقواعد بيانات SQL.
- وهناك أكثر من دورة حول كيفية استخدام لغة (Python 3) في برمجة الشبكات، حيث ستتعرف على المفاهيم والمهارات التي تحتاجها للتشفير، وأتمتة الشبكات، كما ستتعلم كيفية استخدم Python 3 للاتصال عبر SSH بأي شبكة، وضبط إعدادات الشبكة من أجهزة متعددة في الوقت نفسه، وكل ذلك من خلال تنفيذ 8 تطبيقات فعلية للتحكم بالشبكات، وكيفية تخصيص كل منها وفقًا لنوع الشبكة التي تتعامل معه.
- وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.
- مستوى الخبرة المطلوب: جميع المستويات.
- الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.
- تشمل هذه الحزمة الحصول على تحديثات للمحتوى.
- اللغة: الإنجليزية
- التوفر: أونلاين.
- السعر الأصلي قبل الخصم:
1393 دولارًا.
- السعر الحالي بعد الخصم: 29.99 دولارًا.
- نسبة الخصم: 97%.
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فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:
- Python 3 Complete Masterclass: Part 1
- Python 3 Complete Masterclass: Part 2
- Python 3 Complete Masterclass: Part 3
- Python 3 Complete Masterclass: Part 4
- Python 3 Network Programming – Build 5 Network Applications
- Python 3 Network Programming (Sequel): Build 5 More Apps
- Python Regular Expressions: From Beginner to Intermediate Level