صفقة اليوم.. الحزمة الكاملة لاحتراف لغة البرمجة Python 3 مع خصم 97%

وهناك أكثر من دورة حول كيفية استخدام لغة (Python 3) في برمجة الشبكات، حيث ستتعرف على المفاهيم والمهارات التي تحتاجها للتشفير، وأتمتة الشبكات، كما ستتعلم كيفية استخدم Python 3 للاتصال عبر SSH بأي شبكة، وضبط إعدادات الشبكة من أجهزة متعددة في الوقت نفسه، وكل ذلك من خلال تنفيذ 8 تطبيقات فعلية للتحكم بالشبكات، وكيفية تخصيص كل منها وفقًا لنوع الشبكة التي تتعامل معه.