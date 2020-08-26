صفقة اليوم.. احصل على مساحة 10 تيرابايت من التخزين السحابي في منصة Degoo مع خصم 97%

الاشتراك مدى الحياة في منصة (Degoo) والحصول على مساحة 10 تيرابايت للتخزين السحابي Degoo Premium: Lifetime 10TB Backup Plan.

تأسست شركة (Degoo) للتخزين السحابي في عام 2012 في السويد، ومنذ ذلك الوقت تعمل على تطوير خدمتها ومزايا الخصوصية التي تقدمها لعملائها.

قد يتخوف البعض من استخدام خدمات التخزين السحابية إذا لم تدعم مستوى أمان مناسب، نظرًا لوجود الكثير من التهديدات الأمنية وخروقات البيانات على الإنترنت، ولكن منصة (Degoo) تعتمد على العديد من البروتوكولات وتقنيات التشفير لحماية بياناتك المخزنة، وملفاتك حتى أثناء المشاركة، وتقدم ميزة المصادقة الثنائية 2FA لمنع الوصول إلى حسابك حتى إذا وصل شخص ما إلى بيانات تسجيل الدخول الخاصة بك.

تدعم المنصة (التشفير من طرف إلى طرف) End-to-end encryption، وتشفير للبيانات يعتمد على تقنية (Zero-Knowledge Encryption) مما يعني أن الشركة نفسها لايمكنها الوصول إلى بياناتك.

يتيح لك الاشتراك في خطة (Degoo Premium) الحصول على مساحة 10 تيرابايت للتخزين السحابي، التي يمكنك من خلالها حفظ الملفات وإدارتها ومشاركتها بسهولة فائقة. وهذه مساحة تخزينية أكبر بكثير مما تحصل عليه في خدمات: Dropbox و OneDrive و Google Drive مجتمعة. يمكنك تخزين كل شيء تقريبًا من جميع أجهزتك في هذه الخطة، وسيظل لديك الكثير من المساحة المتبقية.

هل تعلم أن مساحة 10 تيرابايت هذه تكفي لنحو 2.5 مليون صورة عالية الدقة أو مليوني أغنية أو ما يقرب من 5000 ساعة من مقاطع الفيديو العالية الدقة. وبذلك يمكن لأي شخص تقريبًا الاعتماد على هذه المساحة التخزينية لفترة طويلة جدًا.

وإذا كنت شخصًا ينسى تحديث النسخة الاحتياطية، فإن منصة (Degoo) تقدم ميزة التحديثات التلقائية للنسخة الاحتياطية، التي تكتشف أي تغييرات حدثت في الملفات وتقوم بالنسخ الاحتياطي تلقائيًا.

تدعم المنصة ميزة أخرى مهمة تُسمى (Top Secret) تعمل على تشفير ملفاتك المخزنة في خوادمها عن طريق مفتاح مستمد من كلمة المرور الخاصة بك التي لا يعرفها أحد سواك، حيث يتم تشفير بياناتك إلى أجزاء وتنتشر بين خوادم الشركة الموجودة في بلدان مختلفة تمامًا.

تدعم المنصة عمليات النقل العالية السرعة، وميزة المصادقة الثنائية 2FA، لتأمين تسجيل الدخول لحسابك.

توفر (Degoo) تطبيقات لنظامي التشغيل أندرويد، و iOS؛ وكذلك إصدار للحواسيب يمكن استخدامه في جميع أنظمة التشغيل: ويندوز، وماك أو إس، ولينكس Linux.

إذا كان لديك هاتف هواوي لا تقلق فتطبيق (Degoo) متاح أيضًا في متجر هواوي الجديد (AppGallery).

مدة الاشتراك: مدى الحياة.

الحد الأقصى لعدد الأجهزة: غير محدود.

التوفر: أونلاين.

خيارات الوصول: الحاسوب، والهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية (iOS و Android).

ضمان استرداد الأموال خلال 30 يومًا.

السعر الأصلي قبل الخصم: 3600 دولارٍ.

السعر الحالي بعد الخصم: 99.99 دولارًا.