سوني تعلن عن هاتفها الأحدث Xperia 8 Lite

أعلنت شركة سوني عن هاتفها الذكي الجديد (إكسبريا 8 لايت) Xperia 8 Lite الذي يقدم التصميم ذاته والمواصفات ذاتها الموجودة في هاتف (إكسبريا 10) Xperia 10، الذي أُطلق في شهر شباط/ فبراير 2019، ولكن مع اختلاف رئيسي في الكاميرا.

ويحتوي (إكسبريا 8 لايت) معالجًا ثماني النوى من نوع (سنابدراجون 630) Snapdragon 630، وهو معالج قديم من شركة كوالكوم مضى على إطلاقه أكثر من 3 سنوات.

ويقدم الهاتف شاشة من نوع LCD بقياس 6 بوصات وبدقة 2520×1080 بكسلًا، مع نسبة أبعاد 21:9. كما يقدم الهاتف كاميرا خلفية رئيسية بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، وكاميرا ثانية بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4. وبحسب سوني، فإن الهاتف يدعم التقريب البصري بمعدل 2x.

ويقدم الهاتف ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت.

وتأتي الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0، وهناك منفذ لسماعات الأذن، بالإضافة إلى منفذ من نوع (يو إس بي-سي) USB-C لشحن البطارية التي تأتي بسعة 2,870 ميلي أمبير/ الساعة. وبرمجيًا، يعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 9 باي.

وتعتزم سوني طرح هاتفها الذكي الجديد في اليابان بسعر يعادل 280 دولارًا أميركيًا، وهو يتوفر باللونين الأسود، والأبيض. ومن المقرر طرحه في السوق اعتبارًا من 1 أيلول/ سبتمبر المقبل. ولا معلومات عن أي خطة لطرح الهاتف في الأسواق العالمية.