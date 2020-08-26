تقنية في الذكاء الاصطناعي تعطيك صورة أفاتار يمكنك استخدامها في أي مكان

Wolf3D، شركة إستونية ركزت في الأساس على الطباعة الثلاثية الأبعاد، وتأسست من قبل (Timmu Tõke)، وهي موجودة منذ ست سنوات وصنعت في الأصل ماسحات ضوئية ثلاثية الأبعاد للجسم، ولديها الآن هدف بسيط: وضع صورة أفاتار في الألعاب والوسائط والتجارب الافتراضية، لذلك فأنت على وشك الحصول على نسخة افتراضية ثلاثية الأبعاد من نفسك أو كما تعرف باسم أفاتار والتي يمكنك استخدامها في أي لعبة أو أي منصة.

المنتج، المسمى (Ready Player Me)، يقوم بإنشاء أفاتار ثلاثي الأبعاد بناءً على صورتك، وبعد إجراء مسح لعشرات الآلاف من الأشخاص، تمكنت الشركة من بناء نظام (selfie to-avatar) باستخدام التعلم الآلي.

قال (Tõke): “الهدف من (Ready Player Me) هو منح المستخدمين صورة أفاتار رمزية قياسية يمكنهم استخدامها في العديد من الألعاب وتطبيقات الواقع الافتراضي في جميع أنحاء العالم، وبالنسبة للمطورين، لدينا نظام أفاتار كامل يمكن تنفيذه بنقرة زر واحدة”.

جمعت الشركة 2.8 مليون دولار لبناء المنتج الذي قاموا بتضمينه في عدد من الألعاب، بما في ذلك عناوين من(HTC) و(Wargaming).

قال (Tõke): “نحن نبني منصة تجعل الصور الرمزية – أفاتار – قابلة للنقل بين العديد من التجارب الافتراضية المختلفة، والنظام هو B2B بشكل أساسي في الوقت الحالي، مما يعني أنه يمكن لصانعي الألعاب تضمينه في أنظمتهم، وعندما تستخدم إحدى الشركات الميزة، يمكنها السماح لك بالتقاط صورة شخصية وتحميلها ثم إنشاء صورة أفاتار رمزية ثلاثية الأبعاد على الفور”.

حاليًا تم قطع الاتصال مع عوالم المسح الثلاثي الأبعاد والتعلم الآلي وإنشاء الصور الرمزية، وأقرب ما يمكنك الوصول إليه حاليًا من نظام (Wolf3D) هو أنظمة تعديل الشخصيات مثل تلك المتوفرة في الألعاب الشائعة مثل (Skyrim).

قال (Tõke): “نحن نؤمن بمستقبل العوالم الافتراضية، لكننا لا نريد أن نراها تحت سيطرة شركة واحدة كبيرة، وهذا هو السبب في ضرورة وجود خدمات عبر الأنظمة الأساسية مثل (Ready Player Me)، لمنح المستخدم صورة أفاتار رمزية ومثالية يحبها، كما نعمل على مساعدة المستخدم على نقل هويته عبر العديد من العوالم الافتراضية بسهولة، وإذا نجحنا في ذلك، ستصبح الصور الرمزية أو الأفاتار هي الطبقة الموحدة عبر العديد من التجارب الافتراضية”.