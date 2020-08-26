تطبيق فيسبوك يحصل على Facebook Shop

أعلنت شركة فيسبوك عن عدد من ميزات التجارة الإلكترونية الجديدة، من ضمنها قسم (Facebook Shop) داخل التطبيق الرئيسي للمنصة، حيث يمكن للأشخاص العثور على منتجات لشرائها ثم شرائها داخل التطبيق.

وأجبر الوباء العديد من الشركات على التحول عبر الإنترنت، وأصدرت فيسبوك إعلانًا كبيرًا في شهر مايو حول قدرة التجار على تأسيس متاجر فيسبوك التي يمكن مشاهدتها من خلال فيسبوك وإنستاجرام.

وتحاول فيسبوك تعزيز أعمال التجارة الإلكترونية الخاصة بها وتريد جعل التسوق وجهة في تطبيقها الرئيسي، على غرار الطريقة التي يتم بها بالفعل داخل إنستاجرام.

وفي الآونة الأخيرة، أطلقت منصة إنستاجرام قسم التسوق المعاد تصميمه، حيث يمكن للمستخدمين تصفح المنتجات من العلامات التجارية المفضلة لديهم وصناع المحتوى.

وتقدم الشركة الآن تجربة مماثلة لتطبيق فيسبوك الرئيسي، وقالت الشركة: إنها بدأت في الولايات المتحدة في اختبار قسم جديد يسمى (Facebook Shop) – مثل (Instagram Shop).

ويعتبر (Facebook Shop) في الأساس وجهة تسوق حيث يمكنك العثور على منتجات من مجموعة متنوعة من الأنشطة التجارية المختلفة، ويختلف هذا القسم عن (Facebook Marketplace)، المصمم لمبيعات الند للند.

وتهدف فيسبوك لإيجاد شيء فريد لتطبيق فيسبوك ومجتمع فيسبوك.

وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت الشركة عن توسيع منتجها من المتاجر، الذي تم إطلاقه في وقت سابق من هذا العام ويسمح للأشخاص ببيع المنتجات على فيسبوك وإنستاجرام لجميع الشركات المؤهلة على مستوى العالم.

وأضافت فيسبوك أدوات جديدة للشركات التي تدير المتاجر، من ضمنها تخطيطات التصميم الجديدة، والقدرة على رؤية معاينة للمجموعات في الوقت الفعلي، والقدرة على تأسيس متاجر تلقائيًا إذا كنت بائعًا جديدًا.

ويتميز القسم الجديد بخيار مراسلة جديد للعملاء لإرسال رسائل للبائعين عبر واتساب أو مسنجر أو رسائل إنستاجرام المباشرة.

وعلى جانب إنستاجرام، قالت الشركة: إن جميع البائعين في الولايات المتحدة سيكونون قادرين على استخدام ميزة إنستاجرام المسماة (Checkout) في الأسابيع المقبلة، التي تسمح للعلامات التجارية بإكمال المعاملات من خلال التطبيق.

وكانت الشركة تختبر أيضًا تجربة تسوق مباشرة، حيث يمكن للشركات عرض المنتجات من خلال فيديو بث مباشر، بينما يمكن للمستهلكين تصفح المنتجات المميزة وإجراء عمليات الشراء.