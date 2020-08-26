تسريب فيديو لهاتف إل جي ذي الشاشة الدوارة

نشر موقع Android Authority اليوم الأربعاء ما قال إنه مقطع فيديو للهاتف الذكي الثنائي الشاشة الذي أُشيع في وقت سابق من العام الحالي أن شركة إل جي الكورية تعمل على تطويره تحت الاسم الرمزي (وينج) Wing.

وبينما أظهر نموذج Wing السابق شاشة أصغر في الأسفل مع وضع الشاشة الأكبر في اتجاه أفقي، يوضح هذا الفيديو كيف يمكن للجهاز العمل مع الشاشة الرئيسية في الوضع الرأسي والشاشة الثانوية على الجانب.

وفي الفيديو، يستخدم السائق شاشة أكبر للتنقل عبر نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) مع عناصر التحكم في الموسيقى على الشاشة الثانية. وبعد ذلك، عند ورود مكالمة هاتفية، فإنه يُتعامل معها على الشاشة الأصغر بدون حجب اتجاهات القيادة.

وفي شهر أيار/ مايو الماضي، أفاد تقرير من كوريا الجنوبية بأن شركة (إل جي) تعمل على تطوير هاتف ذكي ثنائي الشاشة، تمتاز شاشته الرئيسية بأنها قادرة على الدوران حول محور للكشف عن شاشة ثانوية تحتها.

وذكر موقع Korean Herald أن الهاتف – الذي قال موقع ETNews: إنه يحمل الاسم الرمزي Wing – سيقدم شاشة رئيسية بقياس 6.8 بوصات، بالإضافة إلى شاشة ثانوية مربعة الشكل بنسبة أبعاد 1:1 وبقياس 4 بوصات. ويُتوقع أن يُطرح بسعر أعلى قليلًا من هاتف Velvet عندما يُطرح في الأسواق في وقت لاحق من العام الحالي.

وفي حال أُطلق الهاتف بالفعل، فإنه لن يكون أول هاتف بشاشة دوارة من إل جي، إذ أطلقت الشركة الكورية على مدى العقد الماضي عددًا من الهواتف التي تقدم التصميم ذاته، ومن تلك الهواتف هاتف LG LB1500، و LG LU1400. وبالإضافة إلى ميزة دوران الشاشة، فإن تلك الهواتف كانت تمتاز بدعمها استقبال البث التلفازي مع أنها كانت تُطلق في وقت الهواتف التقليدية بدون شاشات لمسية.

ووفقًا لموقع ETNews، فإن هاتف Wing سيستخدم الشاشة الثانوية لأداء المهام المتعددة، مثل عرض الصور على الشاشة الرئيسية، والوصول إلى أدوات تحرير الصور على الشاشة الثانوية.

وإلى جانب الشاشة الدوارة، يُقال إن هاتف إل جي سيدعم شبكات الجيل الخامس، وسيحتوي معالجًا من سلسلة سنابدراجون 7، وسيقدم 3 كاميرات خلفية بدقة 64 ميجابكسل للرئيسية.

ووفقًا لموقع ETnews، من المخطط إطلاق الهاتف خلال النصف الثاني من العام الحالي، في حين قال موقع Korean Herald: إن الهاتف سيُباع بسعر يعادل 817 دولارًا أمريكيًا.