بيل جيتس يدعم صانعة هوائيات الأقمار الصناعية Kymeta

أعلنت شركة (Kymeta) لبناء هوائيات الأقمار الصناعية أنها أغلقت جولة جديدة مهمة من جمع التبرعات بقيادة بيل جيتس (Bill Gates)، حيث تتطلع الشركة الناشئة إلى زيادة التصنيع والمبيعات من منتجها للاتصالات المتنقلة.

وقال الرئيس التنفيذي دوج هتشسون (Doug Hutcheson) لشبكة (CNBC): المشكلة التي يرغب عملاؤنا في حلها هي خدمة النطاق العريض الموثوقة للغاية.

وجمعت الشركة الناشئة 85.2 مليون دولار في الجولة الأخيرة، من ضمنها 78.5 مليون دولار من جيتس.

ووصل المبلغ الذي جمعته الشركة حتى الآن إلى نحو 300 مليون دولار منذ تأسيسها في عام 2012، من ضمنها استثمارات من (Lux Capital) و (Intelsat) و (Liberty Global).

ويُعد المنتج الأساسي للشركة هو هوائيات الأقمار الصناعية المسطحة الموجه إلكترونيًا، التي تم تصميمها لتحل محل تقنية الأطباق التي تتعقب الأقمار الصناعية المتحركة ولكنها قادرة أيضًا على الاتصال بالشبكات الخلوية.

ويبدو أن هذا المنتج يسد فجوة ربط شبكات الأقمار الصناعية بالأرض، كما تقول Kymeta: إن الهوائي الآخر ليس متينًا بما يكفي لدعم التنقل.

وتمثل محطة (u8) أحدث هوائي من (Kymeta)، ومن المفترض أن تبدأ الشركة تجربة تجريبية لإطلاق المنتج في السوق بحلول نهاية العام.

ووصف هتشسون محطة (u8) بأنها منتج تحويلي لصناعة الاتصالات، ويقول: إنه الوحيد من نوعه ويمكنه الاتصال بمجموعة متنوعة من الأقمار الصناعية، مثل فياسات (ViaSat) في المدار البعيد المتزامن مع الأرض وأقمار ستارلينك (Starlink) من سبيس إكس الأقرب والأصغر بكثير في مدار أرضي منخفض.

وقال هتشسون: تعمل هذه التقنية على توفير اتصالات الأقمار الصناعية بدون أجزاء متحركة بسبب اللوحة المسطحة القوية للغاية.

واستحوذت (Kymeta) في وقت سابق من هذا الشهر على (Lepton Global Solutions)، وهي شبكة اتصالات عبر الأقمار الصناعية تقول (Kymeta): إنها ستعمل على تحسين اتصال خدماتها.

ويعمل في (Kymeta) ما يقرب من 200 موظف وتتوقع أن ينمو هذا العدد بشكل مطرد في العام المقبل.

واستثمر جيتس في (Kymeta) في عام 2016، ووصفه هتشسون بأنه مستثمر صبور، وقال: أعتقد أن بيل يؤمن بأن لدينا التكنولوجيا الصحيحة التي تم تطويرها الآن لدرجة أنها أصبحت جاهزة لتغيير طريقة تفكير الناس واستخدام هذا النوع من الاتصالات.

وقالت الشركة: إن متوسط سعر التجزئة لمحطة (Kymeta) يبلغ نحو 30 ألف دولار، كما تقدم خيار (Kymeta Connect) مقابل رسوم شهرية تبدأ من 995 دولارًا، التي تشمل الأجهزة والبرامج وخدمات الاتصال.