الواقع المعزز يصل إلى Apple TV Plus العام المقبل

ذكرت وكالة بلومبرج أن شركة آبل تخطط لنقل خدمة (Apple TV Plus) إلى بُعد آخر، مع إضافة محتوى الواقع المعزز من أجل جذب المشتركين والاحتفاظ بهم وزيادة الاهتمام بتكنولوجيا (AR).

ومع اقترابنا من العام الأول لخدمة (Apple TV Plus)، تعمل الخدمة تدريجيًا على توسيع مكتبتها الخاصة بالعروض والأفلام الأصلية ذات العلامات التجارية المتميزة، حيث طلبت آبل بدء إنتاج عشرات المسلسلات هذا العام مع تخفيف قيود فيروس كورونا.

وبدلاً من أفلام الواقع المعزز الكاملة، تصف وكالة بلومبرج إضافة الواقع المعزز إلى خدمة (Apple TV Plus) كشكل جديد من أشكال المحتوى الإضافي الذي يتم تقديمه مع النسخ الأصلية.

وسيكون الخيار بمثابة محتوى إضافي شبيه بتعليق المخرج أو المقطع الدعائي المصاحب لتنزيل فيلم ويمكن الوصول إليه من تطبيق (Apple TV) على آيفون وآيباد.

وقال التقرير: في الميزة الجديدة، سيتم عرض عناصر البرنامج، مثل الشخصيات أو الكائنات، على هاتف المشاهد أو الجهاز اللوحي وسيتم دمجها في البيئة المحيطة.

وأضاف “قد يتمكن شخص ما يشاهد مشهدًا للمشي على القمر في برنامج (For All Mankind) من رؤية مركبة فضائية افتراضية على شاشة أجهزته، ويبدو أنها تطفو فوق طاولة القهوة في غرفة المعيشة”.

وتوضح بلومبرغ أن شركة آبل كانت تنوي في الأصل إطلاق هذه الميزة هذا الخريف، لكن الوباء أرجأ الجدول الزمني حيث تأخر تطوير البرمجيات وإنتاج هوليوود.

وستبدأ صلاحية المجموعة الأولى من الإصدارات التجريبية المجانية للسنة من خدمة (Apple TV Plus) اعتبارًا من الأول من شهر نوفمبر 2020.

وتقول بلومبرج في التقرير نفسه: إنه من المرجح أن تحتفظ آبل بعرض وصول مجاني، لكن ربما ليس بالمدة نفسها التي تبلغ عامًا.

وهناك طريقة أخرى تعتزم آبل من خلالها زيادة عدد المشتركين في خدمة (Apple TV Plus)، وذلك عبر جمعها مع خدمات أخرى.

وأطلقت الشركة حزمة (Apple TV Plus) و (Showtime) و (CBS) الأسبوع الماضي، حيث تقدم خصومات كبرى مقارنةً بشراء الوصول إلى كل خدمة على حدة.

وذكرت بلومبرج سابقًا أن شركة آبل تجهز حزمة خدمات، يطلق عليها اسم (Apple One)، التي ستقدم مجموعات من (Apple TV Plus) و (Apple Music) و (Apple Arcade) و (Apple News Plus) بخصم طفيف بالمقارنة مع شراء كل خدمة منها على حدة.

ومن المتوقع أن تعلن شركة آبل عن المبادرة إلى جانب إطلاق تشكيلة هواتف (iPhone 12) لهذا العام.