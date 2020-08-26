إيلون ماسك يعد بعرض تجريبي لجهاز Neuralink

قال رائد الأعمال إيلون ماسك (Elon Musk): إن شركته السرية (Neuralink) للتكنولوجيا العصبية ستعرض جهازًا عاملاً، يفترض أنه واجهة الدماغ والحاسوب، في الساعة 6 مساءً بالتوقيت الشرقي يوم الجمعة.

وتحدث ماسك مرارًا وتكرارًا عن اعتقاده بأن أجهزة واجهة الدماغ والحاسوب ضرورية لمساعدة البشر على مواكبة الذكاء الاصطناعي من خلال تعزيز قدراتنا العقلية.

لكن هدفه الآن أبسط بكثير، ويتمثل في إيجاد جهاز قابل للزرع يتيح للأشخاص التحكم في الهواتف أو أجهزة الحاسب بأذهانهم.

وأعلن ماسك في شهر يوليو عن تحديثات حول التقدم في سير العملية في 28 أغسطس، وقد قدم الآن مزيدًا من التفاصيل حول ما سيتم عرضه.

ويقول: إن التحديث يشمل الكشف عن روبوت من الجيل الثاني مصمم لربط تكنولوجيا الشركة بالدماغ، مع عرض تجريبي للخلايا العصبية التي تنشط في الوقت الفعلي، وذلك بالرغم من أنه ليس من الواضح بالضبط ما المقصود بهذا.

وبالمقارنة مع مشاريع ماسك الأخرى، مثل تيسلا (Tesla) وسبيس إكس (SpaceX)، فإن مشروع (Neuralink) طموح.

وتريد الشركة الاتصال بالدماغ باستخدام أقطاب كهربائية مرنة أرفع من شعرة الإنسان تسميها الخيوط.

وتستخدم أجهزة واجهة الدماغ والحاسوب الحالية أقطابًا كهربائية صلبة لهذه المهمة، مما قد يتسبب في تلفها.

لكن إدخال أقطاب كهربائية مرنة هو مهمة أكثر دقة، وتركز الشركة الآن على بناء آلة خياطة تشبه الروبوت للقيام بهذه المهمة.

وتأمل شركة (Neuralink) أن تجعل عملية تركيب واجهة الدماغ والحاسوب غير جراحية مثل جراحة العيون بالليزك، حتى إنها تلغي الحاجة إلى استخدام التخدير العام.

وتحدث ماسك سابقًا عن الحاجة إلى عملية آلية تشبه الليزك لواجهة الدماغ والحاسوب للتغلب على القيود والتكاليف المرتبطة بالحاجة إلى استخدام جراحي أعصاب مدربين تدريباً عالياً.

لكن ماسك ليس جاهزًا للتباهي بهذه العملية بعد، وقال ماسك ردًا على سؤال حول الحدث: لا تزال العملية بعيدة عن الليزك، لكن يمكن أن تقترب كثيرًا في غضون بضع سنوات.

ورحب العديد من العلماء بدخول ماسك هذا المجال الطبي، بسبب الإمكانات الهائلة لواجهة الدماغ والحاسوب في مساعدة الأشخاص المشلولين والذين يعانون من اضطرابات عصبية.

وحذر آخرون من أن ادعاءاته حول فائدة هذه الأجهزة في المستقبل بعيدة كل البعد عن إثباتها، كما أن جداوله الزمنية للتقدم مفرطة في التفاؤل.

وقالت (Neuralink) العام الماضي: إنها ستبدأ التجارب السريرية بحلول نهاية عام 2020، لكنها لم تقدم أي تحديثات أخرى حول هذا الهدف.