آسوس تعلن عن Zenfone 7 و 7 Pro مع كاميرا ثلاثية

أعلنت شركة آسوس (Asus) عن (Zenfone 7) و (Zenfone 7 Pro)، وأوضحت الشركة أن المجموعة الجديدة من الأجهزة ليست مخصصة للألعاب، وذلك بالرغم من وجود مجموعة شرائح (+Snapdragon 865) نفسها الموجودة في (ROG Phone 3).

وتركز الشركة بشكل خاص على الكاميرا، حيث حسنت الكاميرا القابلة للقلب من هاتف العام الماضي عن طريق إضافة عدسة تليفوتوغرافية، إلى جانب تحسين آلية التقليب نفسها.

وتستخدم الآلية الآن محركًا أصغر حجمًا، لكنه يقدم أكثر من ضعف عزم الدوران، كما تم تحسين الاتصال بالجسم الرئيسي وتم تصنيفه الآن بمعدل 100 تقلب في اليوم لمدة 5 سنوات متتالية.

وبمجرد فتح الكاميرا، يمكن للآلية الجديدة تحمل 35 كجم من الوزن لدفعها للأمام، مما يجعل من الصعب كسر الكاميرا.

وتحتوي العدسة التليفوتوغرافية على عدسة بقياس 80 مم، مما يعني تقريب بصري بقدرة 3x مقارنة بالعدسة الرئيسية، وتتمتع هذه العدسة في هاتف (Zenfone 7 Pro) بتثبيت بصري للصورة، وكذلك العدسة الرئيسية.

وعند الحديث عن العدسة الرئيسية، فهي تتميز الآن بمستشعر (Sony IMX686) بدقة 64 ميجابكسل مع ضبط تلقائي للصورة، ويمكنها تسجيل مقاطع فيديو بدقة 8K بمعدل 30 إطارًا في الثانية وتسجيل فيديوهات الحركة البطيئة بمعدل 120 إطارًا في الثانية بدقة 4K، وهناك وضع فيديو (HDR) بالإضافة إلى خوارزميات الوضع الليلي المحسّن.

وتستخدم العدسة ذات الزاوية فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل مستشعر (IMX363)، وتقدم هذه العدسة ميزة الضبط التلقائي للصورة والتركيز البؤري التلقائي الثنائي البكسل.

كما أن المستشعر قادر على تسجيل فيديوهات بدقة 4K في وضع (HyperSteady Video)، وتعمل هذه العدسة أيضًا كعدسة ماكرو، ويمكن لنظام التركيز البؤري التلقائي التركيز على مسافة 4 سم فقط.

وحسنت آسوس هذا العام شاشات العرض بشكل كبير، حيث تستخدم المجموعة الجديدة من الهواتف شاشة من نوع (AMOLED) من صنع سامسونج بقياس 6.67 إنشات ومحمية بواسطة (Gorilla Glass 6).

وتتميز الشاشة بدقة 2400×1080 بكسل ومعدل عرض 20:9 مع سطوع يصل في ذروته إلى 1000 شمعة وتعتيم (DC) لتشغيل منخفض السطوع خالي من الوميض، بالإضافة إلى وضع التشغيل الدائم، وتغطية (DCI-P3) بنسبة 110 في المئة ومعايرة دقيقة للألوان.

وتأتي الشاشة بمعدل تحديث 90 هرتز ومعدل أخذ عينات اللمس 200 هرتز، إلى جانب معالج (Snapdragon 865) ضمن (Zenfone 7) ومعالج (+Snapdragon 865) ضمن (Zenfone 7 Pro).

وفي كلتا الحالتين، تحصل على ذاكرة وصول عشوائي من نوع (LPDDR5) بسعة تصل إلى 8 جيجابايت مع مساحة تخزين من نوع (UFS 3.1) بسعة 128 جيجابايت لهاتف (Zenfone 7) و 256 جيجابايت لهاتف (Zenfone 7 Pro).

ويحتوي كلاهما على مكان مخصص لبطاقة (microSD)، مع بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير داعمة للشحن السريع بقدرة 30 واط.

وتقول آسوس: إنه من المقرر إطلاق المجموعة الجديدة من الهواتف في أسواق أوروبية محددة في الأول من شهر سبتمبر، ويبدأ سعر هاتف (Zenfone 7) من 750 دولارًا، بينما يكلف هاتف (Zenfone 7 Pro) نحو 950 دولارًا.