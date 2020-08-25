PUBG Mobile تطلق بطولة بقيمة 2 مليون دولار

حصلت لعبة (PUBG Mobile) على تحديث جديد يجلب تحسينات هائلة بالنسبة للأداء والمزايا الأخرى في الوقت المناسب لبطولة الرياضات الإلكترونية المخطط لها بقيمة 2 مليون دولار، التي من المقرر أن تنطلق في شهر نوفمبر.

وبالرغم من تراجع شعبية اللعبة على منصات الألعاب والحاسب الشخصي في ظل المنافسة، لكن لا تزال نسخة المحمولة من اللعبة تُعد واحدة من كبرى الألعاب وأكثرها نجاحًا على هذا الكوكب.

ويقول فريق (PUBG Mobile)، وهو جزء من شركة تينسنت (Tencent) الصينية العملاقة للتكنولوجيا والألعاب: إنه من المقرر إطلاق التحديث في الثامن من شهر سبتمبر.

ويؤدي التحديث إلى زيادة بنسبة 30 في المئة في معدل الإطارات وانخفاض بنسبة 76 في المئة في التأخر، وذلك اعتمادًا على نوع الجهاز الذي تستخدمه.

وتحصل اللعبة أيضًا على عدد من الإصلاحات المرئية والتصميمية، من ضمنها التحسينات على الشاشة الرئيسية وإعادة تصميم القفز بالمظلات والركض والحركات الأخرى داخل اللعبة.

ويقول الفريق في بيان صحفي: أصبح الدخان والانفجارات الهوائية والومضات الضوئية والتفاعل ضمن النطاق أكثر واقعية ضمن كل لقطة.

وأضاف “الترقيات على أنظمة الإضاءة وجودة الملمس تعمل على إعادة الحياة إلى الغطاء النباتي والسماء والماء، وتم أيضًا تحسين النماذج لتوفير شعور أكثر واقعية وتجربة عالية الجودة”.

وابتداءً من شهر نوفمبر، ستبدأ دائرة الرياضات الإلكترونية في (PUBG Mobile) في استضافة حدث مشترك بين الدوري العالمي وحدث بطولة العالم، يُطلق عليه بطولة (PUBG Mobile) العالمية، بحيث يجمع الحدث بين اللاعبين المحترفين من الأمريكتين وأوروبا وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط و الصين للمنافسة على مجموع جوائز بقيمة 2 مليون دولار.

ويقول الفريق: نظرًا للوباء العالمي، قد لا يكون الجمهور في الموقع ممكنًا بالنسبة لحدث بطولة (PUBG Mobile) العالمية، لكن إذا كان ذلك آمنًا، فسيبدأ الدوري في أواخر شهر نوفمبر، عبر استوديوهات متعددة.

ونمت (PUBG Mobile) منذ إصدارها في عام 2018 لتصبح واحدة من أكثر الألعاب نجاحًا على هذا الكوكب، حيث تفوقت على إصدار الحاسب الشخصي الأصلي بإيرادات بلغت 1.3 مليار دولار العام الماضي، وذلك وفقًا لشركة التحليلات (Sensor Tower).

وتحتوي اللعبة الآن على أكثر من 600 مليون عملية تنزيل و 50 مليون لاعب نشط، ولا تشمل هذه الأرقام الصين، حيث ورد أن نسخة جديدة من اللعبة تسمى (Game for Peace) – المعاد تصميمها لإرضاء الرقابة الصارمة وقوانين المحتوى في الصين – تضم 150 مليون لاعب إضافي نشط.