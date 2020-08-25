Gionee تعلن عن K3 Pro مع حساس للبصمة في مكان غير متوقع

أعلنت شركة Gionee الصينية عن هاتفها الذكي الأحدث (كي3 برو) K3 Pro الذي يمتاز بموقع غير متوقع لحساس البصمة، وبأنه يعمل بنظام التشغيل أندرويد 9 باي، مع أن جميع الهواتف الذكية الأخرى التي تُطلق في السوق حاليًا تعمل بنظام أندرويد 10.

ويقدم الهاتف شاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.53 بوصات وبدقة 1600×720 بكسل، وهي تحتوي قطعًا للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 13 ميجابكسل. كما يقدم ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 6 جيجابايت، أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، مع إمكانية التوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية (مايكرو إس دي) microSD.

وعلى ظهر الهاتف الجديد من Gionee، هناك نظام الكاميرات المربع الشكل، الذي يبدو أنه يحتوي أربع كاميرات، إلا أن عدد الكاميرات هو 3 فقط، في حين أن الدائرة الرابعة هي لحساس البصمة، وهو ما جعل موقع الحساس غير متوقع.

وتأتي الكاميرا الخلفية الرئيسية بدقة 16 ميجابكسل، أما دقة الكاميرتين الثانية والثالثة فهي غير معروفة. ويحتوي الهاتف معالجًا من نوع Helio P60، بالإضافة إلى بطارية بسعة 4,000 ميلي أمبير/ الساعة مع دعم الشحن باستطاعة 10 واط.

وسيتوفر هاتف K3 Pro بسعر يعادل 101 دولارًا أميركيًا لخيار 6 جيجابايت/ 128 جيجابايت، وبسعر يعادل 129 دولارًا أميركيًا لخيار 8 جيجابايت/ 128 جيجابايت. أما الألوان، فهي: الأخضر والأبيض.