Gionee تعلن عن هاتف سعة بطاريته 10,000 ميلي أمبير

أعلنت شركة Gionee اليوم الثلاثاء – إلى جانب هاتف (كي3 برو) K3 Pro – عن هاتفها الآخر Gionee M30 الذي يمتاز ببطارية سعتها هائلة، إذ تبلغ 10,000 ميلي أمبير/ الساعة.

وتمتاز بطارية الهاتف بدعم الشحن السريع باستطاعة 25 واط. ويمتاز الهاتف نفسه بتصميم أنيق وثقيل، فمع جسم من الألمنيوم فإن وزن الهاتف يبلغ 305 جرامات.

ويقدم الهاتف شاشة من نوع IPS LCD بقياس 6 بوصات وبدقة +HD، وعلى ظهر الهاتف، هناك لمسة شبيهة بالجلد مع كاميرا خلفية واحدة بدقة 16 ميجابكسل، وحساس البصمة تحتها. أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 8 ميجابكسل.

ويحتوي الهاتف معالجًا من نوع MediaTek Helio P60، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت مع إمكانية التوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية (مايكرو إس دي) microSD.

ووفقًا للشركة، فإنه من الممكن استخدام بطارية الهاتف لشحن الأجهزة الأخيرة عن طريق كبل USB. ويمتاز الهاتف بوجود مكبري استريو، ومنفذ لسماعات الأذن.

وحتى مع بطاريته ذات السعة الهائلة، فإن سعر هاتف Gionee M30 لا يتعدى نحو 200 دولار أميركي، ومن المقرر إطلاقه في الصين اعتبارًا من 31 آب/ أغسطس الجاري.

أعلنت شركة Gionee الصينية عن هاتفها الذكي الأحدث (كي3 برو) K3 Pro الذي يمتاز بموقع غير متوقع لحساس البصمة، وبأنه يعمل بنظام التشغيل أندرويد 9 باي، مع أن جميع الهواتف الذكية الأخرى التي تُطلق في السوق حاليًا تعمل بنظام أندرويد 10.