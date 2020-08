Find My Mobile يعمل مع الأجهزة غير المتصلة

تطرح شركة سامسونج تحديثًا لتطبيق (Find My Mobile) لكي يعمل مع أجهزة جالاكسي غير المتصلة بالشبكة اللاسلكية أو الشبكة الخلوية.

وصممت سامسونج تطبيق (Find My Mobile) لمساعدتك في تحديد موقع جهازك عن بُعد، ونسخ البيانات احتياطيًا إلى خدمة سامسونج السحابية (Samsung Cloud)، وحذف البيانات المحلية، وحظر الوصول إلى (Samsung Pay) في حالة الفقد أو السرقة.

ومع ذلك، يتطلب التطبيق اتصالًا فعالًا بالشبكة لأداء جميع الوظائف المذكورة أعلاه، ويعني هذا أنه إذا فقد جهازك تغطية الشبكة، فلا توجد طريقة لتحديد موقعه باستخدام التطبيق.

ويضيف آخر تحديث للتطبيق – الإصدار 7.2.05.44 – ميزة جديدة تتمثل في “البحث بلا اتصال”، التي تتيح لك العثور على هاتفك باستخدام جهاز جالاكسي الخاص بشخص آخر، حتى عندما يكون جهازك غير متصل بالشبكة.

وتتيح الميزة أيضًا للمستخدمين الآخرين استخدام هاتفك للبحث عن أجهزة جالاكسي المفقودة التي قد تكون في مكان قريب.

وبالإضافة إلى ذلك، تتيح لك الميزة العثور على ساعات جالاكسي وسماعات الأذن إذا كانت متصلة بجهازك.

ويعرض الهاتف إشعارًا بالميزة الجديدة بمجرد أن يتلقى آخر تحديث لتطبيق (Find My Mobile) على جهاز سامسونج.

ويؤدي النقر على الإشعار إلى فتح صفحة الإعدادات المعنية، حيث ستتمكن من تفعيل الميزة من خلال النقر على زر التبديل في الزاوية اليمنى العليا.

ويمكنك أيضًا تشفير موقعك في وضع عدم الاتصال من صفحة الإعدادات نفسها، وبمجرد تشغيل الميزة، ستتمكن من العثور على هاتفك حتى إذا لم يكن متصلاً بالشبكة.

ويبدو أن هذه الميزة متوفرة في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية فقط في الوقت الحالي، وذلك بحسب أحد المستخدمين الذين بحثوا في تطبيق (SmartThings).

وتعزز وظيفة البحث بلا اتصال شبكة من أجهزة جالاكسي القريبة – تبدو مشابهة لميزة (Community Find) التي تستخدمها متتبعات شركة (Tile) عندما تكون خارج نطاق البلوتوث.

وفي حال تعذر العثور على هاتفك عن طريق الشبكة اللاسلكية أو الاتصال الخلوي، فقد تتمكن أجهزة جالاكسي القريبة من تحديد موقعه.

ويعد من غير المعروف بعد ما هي التكنولوجيا المحددة التي ستستخدمها شبكة المجتمع أو الساعات وسماعات الأذن التي يمكن أن تجدها الميزة.

Looks like Samsung just added offline finding to Samsung's Find My Mobile.

Let's you track your phone even if it doesn't have WiFi or cellular by using other Galaxy users. pic.twitter.com/psLl1rcb4X

— Max Weinbach (@MaxWinebach) August 22, 2020