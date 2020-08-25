تتيح لك تطبيقات (إدارة المهام) To-Do apps تنظيم مهامك اليومية في قوائم وإدارتها بطريقة سلسلة، مما يساعدك على زيادة الإنتاجية، حيث يمكنك استخدامها لتعيين التذكيرات وتخزين الملاحظات وتتبع مواعيد التقويم. ويوجد العديد من هذه التطبيقات المتاحة لمستخدمي نظام ويندوز 10 تتيح لك تنظيم مهامك الشخصية ومهام العمل ومزامنتها عبر جميع أجهزتك.

إليك 5 تطبيقات تساعدك في إدارة المهام وتنظيمها في ويندوز 10 بسهولة

1- تطبيق Microsoft To-Do:

يتيح لك تطبيق Microsoft To-Do إنشاء قوائم للعمل عليها في أي مكان وعلى أي جهاز ، ومشاركتها مع الأصدقاء والزملاء، وتعيين التذكيرات، كما يتيح لك التطبيق تقسيم مهامك إلى خطوات يمكن إدارتها.

بالإضافة إلى ذلك يمكنك إضافة ملاحظات إلى أي مهمة، وإرفاق ملفات تصل إلى 25 ميجابايت في أي مهمة كما يتم تحديث التطبيق بانتظام بميزات جديدة مثل: التكامل مع تطبيقات مايكروسوفت الأخرى مثل: التقويم وOutlook.

2- تطبيق Todoist:

يتيح لك تطبيق Todoist القدرة على إضافة مهام بسهولة وتعيين التذكيرات، والتعاون في المشاريع عن طريق إسناد المهام للآخرين، وتحديد أولويات مهامك حسب أهميتها، كما يتكامل التطبيق مع العديد من الخدمات المختلفة، مثل: Dropbox و Amazon Alexa و IFTTT و Slack .

ويمكنك استخدام التطبيق في حاسوب ويندوز 10 عبر ميزة Windows Timeline أو تحديد مهمة على أنها مكتملة ضمن مركز الإشعارات، الإصدار المجاني للتطبيق يحتوي على ميزات محدودة، وإذا كنت تريد الوصول إلى جميع الميزات في التطبيق فسيتعين عليك الترقية إلى الإصدار المدفوع.

3- تطبيق TickTick:

يعتبر تطبيق TickTick من أبرز تطبيقات إدارة المهام التي تساعدك على زيادة إنتاجيتك، حيث يأتي بالعديد من الميزات، مثل: القوائم الذكية والتذكيرات المتكررة وقوائم المشاركة، وإنشاء (وسوم) Tags للمهام وتميزها بألوان مختلفة وهو أمر مفيد في فلترة المهام بالطريقة التي تريدها.

كما يمكنك أيضًا تتبع إنتاجيتك باستخدام الإحصائيات ودرجات الإنجاز، ويحتوي التطبيق أيضًا على أداة التركيز لمساعدتك على الاستمرار في المهمة، يقدم التطبيق إصدار مجاني، ويمكنك الوصول إلى جميع الميزات من خلال الترقية إلى الإصدار المدفوع.

4- تطبيق Any.do:

في حين أن العديد من تطبيقات إدارة المهام لديها أنظمة تشغيل محددة للعمل عليها، إلا أن تطبيق Any.do يوفر إصدار لكل أنظمة التشغيل، مثل: ويندوز وأندرويد وiOS وتطبيق للويب، كما يمكنك استخدامه عبر المساعدات الصوتية، مثل: Alexa و مساعد جوجل، كما يمكنك حتى استخدامه لتحديد المهام في ساعتك الذكية.

ويتيح لك التطبيق تنظيم المهام والقوائم والتذكيرات، وتتبع التقدم المحرز في قائمة مهامك، وإضافة تذكيرات فورية حتى لا تنسى أي شيء أبدًا، بالإضافة إلى توفيره سمات يمكنك تخصيصها كما ترغب، كما يقوم التطبيق بمزامنة مهامك تلقائيًا عبر جميع أجهزتك، مما يمنحك تحكمًا مطلقًا في قوائم المهام الخاص بك.

5- تطبيق Trello:

يُعتبر تطبيق Trello من الأدوات المهمة جدًا بالنسبة لفرق العمل الكبيرة، فهو عبارة عن أداة لزيادة الإنتاجية متوفرة في جميع أنظمة التشغيل، ويمكنك استخدامه عبر الويب أيضًا للمساعدة في إدارة المهام عن بُعد بسهولة، باستخدام البطاقات واللوحات البسيطة؛ لعرض مهمة كل فرد في الفريق، وتحديد التقدم الذي أحرزه في المشروع.