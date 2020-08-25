هل يحصل تطبيق واتساب على حلول تخزين جديدة؟

إذا كنت تستخدم تطبيق واتساب كثيرًا وكانت محادثاتك تحتوي على الملفات والوسائط، فقد يستهلك التطبيق مساحة كبيرة على جهازك، وقد يطرح تطبيق المراسلة المملوك لشركة فيسبوك قريبًا أدوات جديدة لمساعدتك في إدارة مساحة تخزين تطبيقك وتسهيل تفريغ المساحة على هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي، وبهذه الطريقة ستظل قادرًا على جعل المحادثات نشطة وديناميكية مع التخلص أيضًا من الأشياء التي قد لا تحتاجها بعد الآن.

وفقًا لموقع (WABetaInfo)، سيطرح تطبيق واتساب قريبًا واجهة مستخدم جديدة لقسم التخزين والتي ستتيح لك بسهولة رؤية وحذف الملفات الكبيرة التي قد لا تحتاج إلى تخزينها على جهازك بعد الآن، وربما يكون تطبيق المراسلة أحد (أثقل) التطبيقات المثبتة على هاتفك الذكي خاصةً إذا كنت تستخدمه للمحادثات الشخصية وحتى للمحادثات المتعلقة بالعمل.

سيبدو قسم استخدام التخزين مختلفًا بمجرد طرح التحديث – إذا كان سيتم طرحه بالفعل – حيث سترى شريط التخزين في الجزء الأعلى حيث يتم فصل ملفات الوسائط والمحتوى الآخر. وسيكون من الأفضل بالطبع أن ترى المزيد من التفاصيل حول ماهية هذه الملفات مثل الصور ومقاطع الفيديو وما إلى ذلك، ولكن على الأقل هذا ما سنراه الآن، حيث يوجد قسمان أدناه: الملفات المعاد توجيهها والملفات الكبيرة، بالإضافة إلى اقتراح مراجعة وحذف الملفات غير الضرورية حتى تتمكن من تحرير مساحة أكبر.

قد يكون سبب المساحة الكبيرة التي يشغلها التطبيق هو تلك الملفات المعاد توجيهها من مجموعاتك، وبهذه الطريقة الجديدة يمكنك بسهولة تحديد تلك الملفات غير المعاد توجيهها والتي قد تكون كبيرة جدًا ويجب حذفها أيضًا.

أسفل هذين القسمين، سترى الدردشات المختلفة التي لديك، سواء الجماعية أو الفردية، ومقدار المساحة التي تشغلها تلك المحادثات، وبالطبع ربما لن تحذف هذه المحادثات ولكنك على الأقل سوف تعرف كم تشغل من المساحة.

لا يزال قسم استخدام التخزين الجديد هذا قيد التطوير على الرغم من أننا قد نرى شيئًا مختلفًا عند طرحه أو إذا تم طرحه في النهاية، ومن المتوقع أن يتم اختباره بشكل تجريبي أولاً قبل طرحه لجميع المستخدمين في جميع أرجاء العالم.