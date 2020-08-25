كيفية حماية مجلد بكلمة مرور على جهاز يعمل بنظام ويندوز

في جميع الحالات تقريبًا، يمكنك فقط الوصول إلى المجلدات الموجودة على جهاز حاسب يعمل بنظام ويندوز بمجرد تسجيل الدخول إلى حساب المستخدم الخاص بك، ولكن إذا كان هناك عدة أشخاص يستخدمون الحساب ذاته على جهاز الحاسب الذي يعمل بنظام ويندوز – ربما تشاركه مع عائلتك – فهذا يترك مجلداتك مفتوحة للتطفل.

هناك العشرات من التطبيقات التي تتيح لك تشفير مجلداتك، لكن يوفر نظام ويندوز خياراته المضمنة لحماية المجلدات بكلمة مرور، وهذه الخيارات مجانية تمامًا وتسهل حماية مجلدك بكلمة مرور في نظام ويندوز ومع ذلك هناك بعض الجوانب السلبية:

الأول: تحتاج إلى تشغيل Windows 10 Pro

الثاني: هو أنه بمجرد تعيين كلمة المرور، لا توجد طريقة لاستعادتها إذا نسيتها.

كيفية حماية مجلد بكلمة مرور في نظام ويندوز:

افتح (Windows Explorer) وابحث عن المجلد الذي تريد حمايته بكلمة مرور في نظام ويندوز ثم انقر بزر الماوس الأيمن فوقه.

حدد خيار الخصائص.

انقر فوق (متقدم).

في الجزء السفلي من قائمة السمات المتقدمة التي تظهر على شاشة نظام ويندوز حدد المربع المسمى (تشفير المحتويات لتأمين البيانات).

انقر فوق موافق.

عند العودة إلى النافذة الرئيسية، انقر فوق تطبيق.

في نافذة (Confirm Attribute Changes)، اختر بين (تطبيق التغييرات على هذا المجلد فقط) أو (تطبيق التغييرات على هذا المجلد والمجلدات الفرعية والملفات).

حدد (موافق).

سيظهر إشعار يطالبك بعمل نسخة احتياطية من مفتاح تشفير ملفك، لذلك انقر فوق (النسخ الاحتياطي الآن).

أدخل محرك أقراص (USB) في جهازك الحاسب، واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإنشاء شهادة التشفير الخاصة بك والتصدير إلى محرك أقراص (USB).

ملاحظة: الخطوة الأخيرة اختيارية، ولكن إذا تخطيتها، فإنك تخاطر بفقدان الوصول إلى ملفاتك المشفرة.

الجدير بالذكر أن أحدث إصدار للمعاينة من نظام التشغيل ويندوز 10 يأتي مزودًا بميزة جديدة مهمة هي: منطقة إدارة القرص الجديدة داخل لوحة إعدادات نظام التشغيل. تم إصدار (Build 20197) الآن في (Dev)، وهو يقدم شاشة (Manage Disks and Volumes) الجديدة ضمن جزء التخزين من الإعدادات، حيث يمكن الوصول إليها من خلال الاتجاه إلى الإعدادات ثم النظام ثم التخزين. في منشور على المدونة الخاصة بنظام ويندوز 10 تصف مايكروسوفت هذه الميزة الجديدة بأنها”تجربة حديثة مبنية من الألف إلى الياء مع وضع إمكانية الوصول في الاعتبار، وتتميز بتكامل أفضل مع المقدمات الجديدة الأخرى لنظام التشغيل ويندوز 10 مثل مساحات التخزين، مقارنةً مع (MMC) الحالي لإدارة الأقراص ( Microsoft Management Console).