فيسبوك تُعلن عن إطلاق خدمتها الإخبارية في المزيد من الدول

أعلنت شركة فيسبوك اليوم الثلاثاء عن إطلاق تبويب الأخبار الخاص بها (أخبار فيسبوك) Facebook News في المزيد من الدول، وذلك بعد أشهر من إطلاقه في الولايات المتحدة.

وقالت عملاقة التواصل الاجتماعي الأميركية في تدوينة: “شكل إطلاق Facebook News في الولايات المتحدة فصلًا جديدًا في علاقتنا بصناعة الأخبار وقد بدأ بداية قوية”.

وكانت فيسبوك قد أطلقت تبويب الأخبار بوصفه وجهة مخصصة للأخبار داخل الشبكة الاجتماعية. وقالت فيسبوك: إن مساعدة الناشرين في الوصول إلى جماهير جديدة كان أحد أهم أهدافها، وقد وجدت أن أكثر من 95٪ من الزيارات التي تقدمها خدمة الأخبار إلى الناشرين هي زيادة في عدد الزيارات التي يحصلون عليها بالفعل من صفحة (آخر الأخبار).

وبناءً على هذا التقدم، أرادت فيسبوك تسريع خططها للتوسع دوليًا، فخلال الأشهر الستة المقبلة أو عام ستُطلق خدمة الأخبار Facebook News في العديد من البلدان، مثل: المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، والهند، والبرازيل. وفي كل بلد، ستدفع الشركة لناشري الأخبار للتأكد من توفر محتواهم في المنتج الجديد.

وأشارت الشركة إلى أن عادات المستهلكين ومخزون الأخبار تختلف حسب البلد، لذلك ستعمل عن كثب مع شركاء الأخبار في كل بلد لتخصيص التجربة واختبار الطرق لتقديم تجربة قيمة للأشخاص مع تكريم نماذج أعمال الناشرين أيضًا.

يُشار إلى أن إعلان اليوم يأتي بُعيد من إعلان فيسبوك أنها تدرس وقف الإعلانات السياسية بعد يوم الانتخابات الأمريكية للحد من المعلومات المضلّة التي تعقب الانتخابات.

وتحدثت الشركة مع خبراء حول سيناريوهات الانتخابات المحتملة، التي منها احتمال استخدام الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) للمنصة للاعتراض على نتائج الانتخابات.

وأمضت الشركة سنوات في الاستعداد لدرء أي تلاعب على موقعها قبل الانتخابات الرئاسية في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، وتستعد الشبكة الاجتماعية الآن لحالة تدخل الرئيس ترامب بمجرد انتهاء التصويت.