صفقة اليوم.. الحزمة الشاملة لاحتراف تطوير الألعاب مع خصم 97%

- الحزمة الكاملة لاحتراف تطوير الألعاب The Comprehensive Game Development Bundle.
- عدد الدورات: 10.
- عدد الدروس: 202.
- المدة: 19 ساعة.
- تطورت صناعة ألعاب الفيديو على مدار العقد الماضي بصورة كبيرة جدًا، ابتداءً من الألعاب البسيطة، وعمليات الشراء لمرة واحدة، وتجارب اللاعب الفردي إلى خدمات الألعاب الجديدة القائمة على الاشتراك، وألعاب الواقع الافتراضي والواقع المعزز وانتهاءً بخدمات بث الألعاب.
- تشير الإحصائيات إلى أن سوق الألعاب العالمي سينمو بمعدل 12% على أساس سنوي خلال الفترة من 2020 إلى 2025، كما من المتوقع أن يصل الإنفاق العالمي على ألعاب الواقع الافتراضي فقط إلى 4.5 مليارات دولار بنهاية عام 2020.
- كما تشير التقارير إلى أن متوسط راتب مطور الألعاب المبتدئ يصل إلى 57 ألف دولار سنويًا، بينما يصل متوسط راتب المطور المحترف إلى أكثر من 132 ألف دولار، لذلك إذا كنت تريد احتراف المهارات اللازمة لدخول هذا المسار الوظيفي يمكنك الاشتراك في هذه الحزمة التدريبية.
- ستساعدك هذه الحزمة على احتراف تطوير الألعاب باستخدام لغة البرمجة: Python 3، و HTML5، و ++C، وكيفية استخدام منصة (Unity) لتطوير ألعاب ثنائية وثلاثية الأبعاد، وكيفية استخدام محرك (Unreal Engine) لتطوير مجموعة متنوعة من الألعاب، بالإضافة إلى تعلم تطوير ألعاب الواقع الافتراضي، والواقع المعزز.
- تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول كيفية استخدام لغة (HTML5) مع إطار (Phaser 3) لتطوير ألعاب ثنائية الأبعاد يمكن لعبها عبر منصات متعددة، وستقوم بإنشاء لعبة مشابهة للعبة (Frogger) الشهيرة.
- وتضم دورة أخري حول كيفية استخدام منصة (Unity) مع محرك (Photon) من أجل تطوير الألعاب الثلاثية الأبعاد، ودورة أخرى حول كيفية استخدام لغة البرمجة (سي) C مع مكتبة الوسائط المتعددة البسيطة والسريعة التي تُعرف اختصارًا باسم (SFML) – وهي واجهة برمجة تطبيقات سهلة الاستخدام تسمح للتطبيقات بالوصول السريع إلى مكونات الوسائط المتعددة المتنوعة، مثل: الرسومات أو الصوت أو ما شابه ذلك – لتنفيذ الرسومات والصوت والوسائط المتعددة الأخرى للألعاب.
- كما يوجد أكثر من دورة حول تطوير ألعاب الواقع الافتراضي، والواقع المعزز، وكيفية استخدام منصة (Unity) مع إطار (AR Foundation) لتطوير ألعاب الواقع المعزز لأجهزة متعددة.
- وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.
- مستوى الخبرة المطلوب: جميع المستويات.
- الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.
- تشمل هذه الحزمة الحصول على تحديثات للمحتوى.
- اللغة: الإنجليزية.
- التوفر: أونلاين.
- السعر الأصلي قبل الخصم:
1990 دولارًا.
- السعر الحالي بعد الخصم: 39.99 دولارًا.
- نسبة الخصم: 97%.
- الحصول على الصفقة: من هنا.
إذا كنت تريد الحصول على المزيد من الدورات التدريبية لاحتراف تطوير الألعاب والبرمجة، وتصميم مواقع الويب والتطبيقات، وإدارة المشاريع، وتطوير العمليات DevOps، والأمن الإلكتروني، وغير ذلك الكثير، يمكنك زيارة رابط صفقة اليوم للحصول على المزيد من الصفقات بعروض مغرية للغاية.
فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:
- HTML5 Game Development for Beginners with Phaser
- Intro to Multiplayer Game Development
- Discover SFML for C++ Game Development
- Intro to Augmented Reality
- Build an Action RPG in Unreal Engine
- Unreal Engine Game Development for Beginners
- Construct a First Person Shooter
- VR Pointers: Space Station App
- Learn Python 3 by Making a Game
- Develop a Puzzle Platformer Game