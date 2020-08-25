صفقة اليوم.. الحزمة الشاملة لاحتراف تطوير الألعاب مع خصم 97%

وتضم دورة أخري حول كيفية استخدام منصة (Unity) مع محرك (Photon) من أجل تطوير الألعاب الثلاثية الأبعاد، ودورة أخرى حول كيفية استخدام لغة البرمجة (سي) C مع مكتبة الوسائط المتعددة البسيطة والسريعة التي تُعرف اختصارًا باسم (SFML) – وهي واجهة برمجة تطبيقات سهلة الاستخدام تسمح للتطبيقات بالوصول السريع إلى مكونات الوسائط المتعددة المتنوعة، مثل: الرسومات أو الصوت أو ما شابه ذلك – لتنفيذ الرسومات والصوت والوسائط المتعددة الأخرى للألعاب.