جوجل تطلق إصدارًا جديدًا من كروم بالعديد من الميزات المفيدة

أعلنت شركة جوجل اليوم الثلاثاء عن إطلاق تحديث جديد لمتصفح الويب التابع لها (كروم) Chrome يجلب معه العديد من الميزات التي تهدف إلى تسهيل العمل والدراسة عن طريق الإنترنت.

وقالت عملاقة التقنية الأميركية في تدوينة: “في هذه الأيام، يقضي الأشخاص الكثير من الوقت في متصفحاتهم لإنجاز المهام، سواء للعمل، أو المدرسة، أو أي شيء آخر. وبينما يكتب البعض قائمة مهام رسمية لتتبع المهام، فبالنسبة للآخرين، فإن قائمة مهامهم هي علامات تبويبهم في كروم”.

وأضافت جوجل: “مهما كان ما تنجزه، نريد أن يساعدك كروم في أن تكون أكثر إنتاجية. ونشارك اليوم عددًا من التحسينات، مثل: علامات التبويب التي تُحمَّل على نحو أسرع، وميزات جديدة تتيح لك تنظيمها والعثور عليها بسهولة”.

ووفقًا للشركة، فإن تحسينات الأداء الجديدة ستؤدي إلى زيادة سرعة تحميل علامات تبويب كروم بنسبة تصل إلى 10%. وستساعد (مجموعات علامات التبويب) Tab Groups في تمييز علامات التبويب بشكل مرئي حسب الموضوع أو المهمة – مثل العمل أو التسوق – أو حتى الأولوية.

ويمك الآن طي مجموعات علامات التبويب وتوسيعها، حتى يسهل على المستخدم رؤية المجموعات التي يحتاج إلى الوصول إليها. وتقول جوجل: “كان هذا هو أكثر طلبات الميزات شيوعًا التي سمعناها ممن يستخدمون مجموعات علامات التبويب، ومع بدء طرح هذه الوظيفة، نأمل أن تجربها”.

وإن كان المستخدم يستخدم كروم في وضع الحاسوب اللوحي بجهاز الحاسوب المحمول، فقريبًا سيكون من الأسهل التنقل بين علامات التبويب والعثور على الصفحة التي يبحث عنها وتصفح الويب. وعند الوصول إلى أجهزة (كروم بوك) Chromebook أولًا، فإن الواجهة الجديدة التي تعمل باللمس تحتوي على علامات تبويب أكبر حجمًا وأكثر عملية في التنظيم، وتختبئ عندما لا يُحتاج إليها.

وفي النسخة الخاصة بنظام التشغيل أندرويد من التحديث الجديد، فإنه عندما يبدأ المستخدم بكتابة عنوان صفحة في شريط العناوين، فسيرى اقتراحًا للتبديل إلى علامة التبويب هذه إذا كانت مفتوحة بالفعل. ويمكن فعل ذلك في كروم على الحاسوب المحمول أيضًا.

وللتخلص من مشكلة الإحباط الناجم عن النقر فوق علامات تبويب متعددة في محاولة للعثور على علامة بعينها، قالت جوجل: إن النسخة التجريبية من كروم ستسمح للمستخدم بالتمرير فوق علامة تبويب ومشاهدة معاينة الصورة المصغرة للصفحة بسرعة.

وفي الإصدار الجديد من المتصفح، أضافت جوجل ميزة لتحسين وظائف ملفات PDF، فخلال الأسابيع القليلة المقبلة، سيتمكن المستخدم من ملء نماذج PDF وحفظها بإدخالاته مباشرةً من المتصفح. وإن فتح الملف مرة أخرى، فيمكنه المتابعة من حيث توقف.

ولمستخدمي نظام أندرويد، قالت جوجل: إنها حسنت مشاركة عناوين URL لمساعدة المستخدمين في نسخ الرابط بسرعة، وإرساله إلى متصفح كروم على الأجهزة الأخرى، وإرسال الروابط عبر تطبيقات أخرى. والآن، يمكن للمستخدم أيضًا طباعة الصفحة أو إنشاء رمز QR لمسحه ضوئيًا أو تنزيله. وستُطرح ميزة رمز الاستجابة السريعة الجديدة هذه على كروم على أجهزة سطح المكتب ويمكن الوصول إليها من رمز QR الجديد الذي يظهر في شريط عنوان كروم.

هذا، ويمكن تنزيل الإصدار الأحدث من متصفح كروم من هنا.