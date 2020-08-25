جوجل تتيح عرض المخلوقات القديمة بالواقع المعزز

أعلنت شركة جوجل عن إتاحة عدد من المخلوقات القديمة التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ والتحف التاريخية للمشاهدة باستخدام تقنية الواقع المعزز في تطبيق الفنون والثقافة (Arts and Culture).

وفي حال كنت تريد إلقاء نظرة فاحصة على القشريات القديمة كامبروباشيكوب (Cambropachycope) من غرفة المعيشة الخاصة بك دون الحاجة إلى زيارة متحف داروين الحكومي في موسكو، فهذه هي فرصتك الآن.

كما يمكنك إلقاء نظرة فاحصة على وحدة القيادة من أبولو 11 أو بدلة الفضاء القمرية لرائد الفضاء نيل أرمسترونج (Neil Armstrong).

ويأتي هذا الإعلان مع بدء افتتاح العديد من المتاحف حول العالم بعد أن أجبرهم فيروس كورونا على الإغلاق.

ومع ذلك، في المستقبل القريب، تعني تدابير الصحة والسلامة أن العديد منها لا يزال يتعذر الوصول إليه كما كان من قبل.

ويجب أن يكون الواقع المعزز كافياً، حتى لو لم يتطابق تمامًا مع الشعور بالرهبة التي تحصل عليها عند رؤية هيكل عظمي لحوت أزرق بطول 25.2 مترًا معلقًا من السقف فوقك في متحف التاريخ الطبيعي بلندن.

وتشمل المعروضات الأخرى المخلوقات القديمة ما قبل التاريخ، مثل ايجيروكاسيس (Aegirocassis)، بالإضافة إلى أشياء مثل تمثال ما قبل الإنكا الذي يعود تاريخه إلى 500 قبل الميلاد.

وهناك أيضًا لوحات متاحة للعرض في الواقع المعزز مثل صورة شخصية لفريدا كاهلو (Frida Kahlo)، أو لوحة القبلة لغوستاف كليمت (Gustav Klimt).

وتتاح المعروضات في تطبيق الفنون والثقافة من جوجل، المشهور بميزات تاريخ الفن، وحصل التطبيق على مر السنين على بعض التحولات في مجال الذكاء الاصطناعي، كما حدث في عام 2018 عندما أطلقت جوجل ميزة من شأنها أن تطابق صورك الشخصية مع صور شخصية شهيرة.

وأضافت جوجل في الآونة الأخيرة ميزة مرشح الصور التي تحرر صورك بأسلوب الرسامين المشهورين.

وبالإضافة إلى معروضات المتاحف، أضافت جوجل كائنات الواقع المعزز إلى نتائج البحث الخاصة بها، وأتاحت الشركة منذ مؤتمر (Google I/O 2019) عددًا من الحيوانات الثلاثية الأبعاد للعرض، ووسعت حديثًا عروضها لتشمل الديناصورات والحشرات.

ولا تذكر تدوينة جوجل الأجهزة المطلوبة لعرض أحدث المعروضات في المتحف عبر الواقع المعزز، لكن ميزات الواقع المعزز السابقة تطلبت استخدام جهاز أندرويد يدعم (ARCore)، أو آيفون أو آيباد يعمل بنظام (iOS 11) والإصدارات الأحدث.

ويمكنك العثور على معارض الواقع المعزز في تطبيق (Arts and Culture) من خلال البحث عن “AR” ثم النقر على زر عرض في الواقع المعزز في الصفحات الخاصة بالمعارض المدعومة.