لأول مرة .. تيك توك يكشف عن الأرقام التفصيلية للمستخدمين

كشف تطبيق تيك توك عن الأرقام التفصيلية المتعلقة بعدد المستخدمين النشطين شهريًا أمريكيًا وعالميًا لأول مرة في الدعوى القضائية التي تتحدى الحكومة الأمريكية بشأن الحظر الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في الشهر المقبل.

وكشف تيك توك في الإيداعات أن عدد المستخدمين النشطين شهريًا قد نما بنحو 800 في المئة منذ شهر يناير 2018، عندما استخدم التطبيق نحو 11 مليون أمريكي.

وتضاعف هذا الرقم بعد نحو عام إلى نحو 27 مليون، وارتفع إجمالي عدد المستخدمين النشطين في تيك توك في الولايات المتحدة إلى أكثر من 91 مليونًا بحلول شهر يونيو 2020، أي بعد شهور من الحجر الصحي الوبائي.

وقال التطبيق في وقت سابق من هذا الشهر: إن أكثر من 100 مليون أمريكي مستخدمون نشطون شهريًا، كما كشف تيك توك أيضًا أن لديه أكثر من 50 مليون مستخدم أمريكي يوميًا.

وفي ما يلي تفاصيل نمو مستخدمي تيك توك في الولايات المتحدة:

يناير 2018: 11,262,970 مستخدم نشط شهريًا في الولايات المتحدة.

فبراير 2019: 26,739,143 مستخدم نشط شهريًا في الولايات المتحدة.

أكتوبر 2019: 39،897،768 مستخدم نشط شهريًا في الولايات المتحدة.

يونيو 2020: 91937040 مستخدمً نشط شهريًا في الولايات المتحدة.

أغسطس 2020: أكثر من 100 مليون مستخدم نشط شهري في الولايات المتحدة.

وعلى الصعيد العالمي، شهد تيك توك زيادات مماثلة في عدد المستخدمين، وقال التطبيق: إن لديه نحو 55 مليون مستخدم عالمي بحلول شهر يناير 2018.

وتضخم هذا العدد إلى أكثر من 271 مليون بحلول شهر ديسمبر 2018 و 507 مليون بحلول شهر ديسمبر 2019، وذلك بحسب الأرقام التفصيلية.

وتجاوز التطبيق حاجز 2 مليار عملية تنزيل عالمية هذا الشهر وأبلغ عن ما يقرب من 700 مليون مستخدم نشط شهريًا في شهر يوليو.

وإليك تفصيل نمو مستخدمي تيك توك على مستوى العالم:

يناير 2018: 54,793,729 مستخدم نشط عالميًا.

ديسمبر 2018: 271,188,301 مستخدم نشط عالميًا.

ديسمبر 2019: 507,552,660 مستخدم نشط عالميًا.

يوليو 2020: 689,174,209 مستخدم نشط عالميًا.

ويحارب تطبيق الفيديو حظرًا فعليًا في الولايات المتحدة بعد أن اعتبرت إدارة ترامب تخزين البيانات خطرًا على الأمن القومي لأن الشركة الأم للتطبيق، بايت دانس (ByteDance)، يقع مقرها في الصين.

وقال التطبيق في الدعوى القضائية ضد الحكومة الأمريكية التي أقيمت يوم أمس الاثنين: إن الولايات المتحدة ليس لديها دليل على أن التطبيق يشارك البيانات مع الحكومة الصينية وقد منعت الحكومة التطبيق من اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة.

ويحاول تطبيق تيك توك السير على خطى منصة فيسبوك، التي تضم نحو 2.7 مليار مستخدم نشط شهريًا عالميًا، بناءً على إيداع الشركة في الربع الثاني.