القوات الجوية الأمريكية تجرب أول مركباتها الطائرة

تبحث القوات الجوية الأمريكية (USAF) عن مركبة طائرة، وقد ألقى مسؤولو الخدمة نظرة على أحد النماذج الأولية الأولى لهم.

وكانت سكرتيرة القوات الجوية باربرا باريت (Barbara Barrett)، ورئيس أركان القوات الجوية الجنرال تشارلز براون (Charles Brown) من بين المسؤولين الحاضرين في أول عرض جوي لرحلة الإقلاع العمودي الكهربائي والهبوط (eVTOL).

واستضاف الحرس الوطني في تكساس ومجموعة الابتكار (USAF AFWERX) العرض، الذي تضمن نموذجًا أوليًا لطائرة سداسية المراوح متعددة المحركات طورتها شركة (LIFT Aircraft) ومقرها تكساس، باعتباره الأول في برنامج السباق الجوي للحصول على الشهادة، وفقًا لسلاح الجو.

وأعلنت شركة (LIFT Aircraft) عن شراكتها مع برنامج (Agility Prime) في شهر أبريل للمساعدة في تقدم اختبارات الطيران، وصلاحية الطيران والسلامة، وشهادة لطائرتها الفريدة، التي تبدو وكأنها عربة غولف مرفوعة في الهواء بواسطة مجموعة طائرات بدون طيار.

وحملت المركبة السداسية المراوح شخصًا واحدًا كراكب لفترة غير معلنة من الوقت في الهواء كجزء من الحدث، وتستخدم المركبة ثمانية عشر محركًا كهربائيًا لزيادة قوة الرفع، ولديها القدرة على حمل راكب واحد.

ويُعد برنامج (Agility Prime) بمثابة محاولة لتسريع تطوير واختبار واعتماد طائرات (eVTOL) للاستخدامات العسكرية والمدنية.

والتزمت القوات الجوية الأمريكية (USAF) في شهر أبريل بتمويل ما قيمته 25 مليون دولار من مشاريع (eVTOL) في السنة المالية 2021.

وتخطط القوات الجوية الأمريكية (USAF) لاستثمارات إضافية في السنوات التالية لتسريع مثال واحد على الأقل من نوع الطائرات الجديدة نحو تحقيق القدرة التشغيلية بحلول السنة المالية 2023.

وقال مدير مجموعة الابتكار (USAF AFWERX) ورئيس برنامج (Agility Prime): لدينا ضمن برنامج (Agility Prime) الآن أكثر من 15 شركة لتصنيع الطائرات في العالم، وتمثل هذه الرحلة الأولى من بين العديد من العروض التوضيحية واختبارات الطيران على المدى القريب المصممة لتقليل المخاطر الفنية.

وبالإضافة إلى القوات الجوية الأمريكية، فإن الجيش الأمريكي يفحص طائرات (eVTOL) كوسيلة لإعادة إمداد القوات، فضلاً عن توفير عمليات البحث والإنقاذ القتالية.

وتسمح قدرة الطيران المستقلة للطائرة بإبقاء الطيارين البشريين بعيدًا عن الخطر في مهام معينة.