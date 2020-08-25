كيفية إزالة إعلانات الشاشة الرئيسية في منصة Android TV

أضاف آخر تحديث لتطبيق (Android TV Home) علامة تبويب جديدة تُسمى (أهم الأفلام السينمائية) Cinematic Highlights – وتُعرف أيضا باسم إعلانات الشاشة الرئيسية – إلى منصة (Android TV)، حيث يمكنك رؤيتها في الواجهة بمجرد تشغيل التلفاز، وتقوم علامة التبويب الجديدة بتشغيل اقتراحات العروض والأفلام الجديدة تلقائيًا لك.

وفي حين أن علامة التبويب الجديدة (Cinematic Highlights) ربما ستكون موجودة بشكل دائم في المستقبل، إلا أنها اختيارية في الوقت الحالي، حيث يمكنك إزالتها عن طريق إلغاء تثبيت آخر تحديث لتطبيق Android TV Home أو عن طريق منع تنزيله من البداية.

إليك كيفية إزالة تبويب Cinematic Highlights في منصة Android TV:



أولًا: إلغاء تثبيت آخر تحديث لتطبيق Android TV Home:

يمكنك إلغاء تثبيت تحديث تطبيق Android TV Home الجديد إذا قمت بتثبيته في الفترة الأخيرة، من خلال اتباع الخطوات التالية:

في تلفاز أندرويد الذكي، اضغط على خيار (الإعدادات) Settings.

اضغط على خيار (التطبيقات) Apps، ثم اختر (جميع التطبيقات) See All Apps.

اضغط على خيار (إظهار تطبيقات النظام) Show system apps، ثم ابحث عن تطبيق Android TV Home وحدده في قائمة التطبيقات.

في خيارات التطبيق، اضغط على خيار (إلغاء تثبيت التحديثات) Uninstall Updates لإزالة آخر تحديث والعودة إلى الإصدار السابق.

ثانيًا: كيفية منع التحديثات التلقائية للتطبيق:

بعد إزالة علامة التبويب (Cinematic Highlights) من شاشة تلفاز أندرويد الرئيسي، يجب عليك الآن تعطيل التحديثات التلقائية حتى لا يعيد يُثبت التحديث مرة أخرى، ويمكنك تنفيذ هذه الخطوة سواء قمت بتثبيت التحديث أم لا، حتى تتمكن من تثبيت تحديث أي تطبيق تريده يدويًا في أي وقت يناسبك.



للقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق متجر جوجل بلاي في تلفاز أندرويد الخاص بك.

اضغط على خيار (الإعدادات) في القائمة الجانبية من الشاشة.

حدد خيار (تحديث التطبيقات تلقائيًا) Auto-update apps، ثم قم بإيقاف تشغيل التحديثات التلقائية.

ملاحظة: ستحتاج إلى تثبيت تحديثات التطبيق يدويًا من خلال جوجل بلاي إذا قمت بتعطيل التحديث التلقائي.

مع إمكانية إزالة تحديثات التطبيق التلقائية غير المرغوب فيها، يمكنك الآن التمتع بشاشة خالية من علامة تبويب الاقتراحات، على الأقل في الوقت الحالي، حيث من المحتمل أن تفرض جوجل علامة التبويب (Cinematic Highlights) على الجميع من خلال جعلها جزءًا من التحديثات المستقبلية الإلزامية.