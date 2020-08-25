أفضل تطبيقات التقويم في نظام أندرويد حتى الآن

في وجود حياة مزدحمة ورائعة مليئة بالأحداث الاجتماعية والمواعيد الهامة، قد يبدو تتبع كل شيء في جدولك شبه مستحيل، ومع ذلك، إذا كان لديك تطبيق تقويم يعمل على نظام أندرويد فلن تفرط، (على الأرجح)، في تفويت أي حدث.

Google Calendar:

تم تحسين تطبيق التقويم الخاص بشركة جوجل على مر السنين وأصبح الآن أنيقًا وعمليًا، حيث لا يقتصر الأمر على التقاويم المخزنة في جوجل فقط، بل يدعم جميع التقاويم على هاتفك.

يعد تطبيق تقويم جوجل أكثر من قادر على التعامل مع جميع احتياجات الجدولة الخاصة بك مع الحفاظ على الأشياء بسيطة ونظيفة، وبفضل قوة جوجل التي تدعمه، يعد هذا التطبيق ذكيًا بما يكفي لاقتراح العناوين وجهات الاتصال والأماكن أثناء كتابة معلومات الحدث. كما يقوم أيضًا بفحص جيميل تلقائيًا وإضافة الحجوزات لرحلات الطيران والمطاعم والمزيد إذا منحته الإذن.

إذا لم يتم تحميل التطبيق من قبل على هاتفك، فيمكنك الحصول عليه مجانًا، حيث يعمل التطبيق أيضًا مع مساعد جوجل، لذلك يمكنك أن تطلب من مساعدك إضافة عنصر إلى التقويم الخاص بك والقيام به.

يمكن لمستخدمي أندرويد الحصول على التطبيق من متجر جوجل بلاي.

Calendar Widget by Home Agenda:

في بعض الأحيان لا يرغب مستخدم أندرويد في فتح تطبيق لمجرد الحصول على بعض المعلومات، وهذا هو سبب فائدة الأدوات الذكية، باستخدام (Calendar Widget by Home Agenda)، ستحصل على واحدة من أدوات التقويم الأكثر قابلية للتخصيص والمتاحة على متجر جوجل بلاي.

يمكن تخصيص كل جانب من جوانب أداة التقويم هذه وضبطها حسب رغبتك، وبمجرد إنشاء سمة تتطابق مع الشاشة الرئيسية لهاتفك، يمكنك حفظها للاستخدام في المستقبل.

يمكن لمستخدمي أندرويد الحصول على التطبيق من متجر جوجل بلاي.

DigiCal Calendar Agenda:

عند فتح التطبيق، يبدو تقريبًا مثل تطبيق تقويم صممته جوجل، حيث يمنحك المظهر الذي تشعر به عند فتح تطبيقات جوجل، ومن المريح ألا يكون لديك تصميم متناقض أو مختلف تمامًا، وهذا يجعل التطبيق أسهل بكثير في الاستخدام.

يمنحك (DigiCal) جميع الأدوات التي تحتاجها لتتبع ما هو مدرج في جدول الأعمال للأسبوع أو الشهر أو السنة القادمة أو بعد ذلك، كما يوفر أيضًا إشعارات بالأحداث، كما يقوم بإعلامك عندما تحتاج إلى المغادرة للوصول إلى موعدك في الوقت المحدد، كما يملك سبع طرق عرض مختلفة للاختيار من بينها، إلى جانب 6 عناصر في واجهة المستخدم لعرضها على شاشتك الرئيسية.

يمكن لمستخدمي أندرويد الحصول على التطبيق من متجر جوجل بلاي.