Zoom تعمل على إصلاح الانقطاع الجزئي في خدمة مؤتمرات الفيديو

قالت شركة (زوم) Zoom اليوم الاثنين: إنها تعمل على إصلاح الانقطاع الجزئي في خدمة مؤتمرات الفيديو الشهيرة، حيث سارع الآلاف من المستخدمين لتسجيل الدخول إلى العمل والدراسة عن بُعد.

وأظهر موقع Downdetector.com المتخصص في تتبع انقطاع الخدمات والمواقع عن الإنترنت أن هناك ما يقرب من 15,000 حادثة لأشخاص أبلغوا عن مشكلات مع (زوم).

وقالت الشركة في موقعها على الإنترنت: “لقد حددنا المشكلة التي تجعل المستخدمين غير قادرين على المصادقة على موقع (زوم) zoom.us وغير قادرين على البدء والانضمام إلى اجتماعات زوم وندواتها”.

وانخفضت أسهم تطبيق مؤتمرات الفيديو بنحو 1.5٪ في التعاملات المبكرة يوم الاثنين.

يُشار إلى أن استخدام (زوم) وغيرها من الاتصالات الرقمية الأخرى قد ارتفع مع الأحزاب السياسية، والقطاعات التعليمية، والمنظمات والملايين في جميع أنحاء العالم، الذين يعملون من المنزل بعد فرض الإغلاق لإبطاء انتشار الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) COVID-19.

وعلى صعيد منفصل، أعلنت (زوم) يوم الأربعاء الماضي عن التوسع بدعم مجموعة متنوعة من الأجهزة الجديدة، وذلك في وقت لاحق من العام الحالي.

وقالت (زوم) Zoom: إن الشاشة الذكية (إيكو شو) Echo Show من أمازون، و(بورتال) Portal من فيسبوك، و(نست هب ماكس) Nest Hub Max من جوجل ستدعم تطبيقها المستخدم على نطاق واسع في وقت لاحق من 2020.

ويُعتقد أن هذه الخطوة تعد توسعًا كبيرًا لخدمة (زوم) بالنظر إلى أن الشاشات الذكية؛ بميكروفوناتها الاتجاهية العالية الجودة وشاشات اللمس المدمجة، مصممة عمليًا لتكون أجهزة جيدة لمؤتمرات الفيديو. مع الإشارة إلى أن (زوم) كانت قد بدأت حديثًا بالتوسع من خلال إطلاق أجهزة مؤتمرات الفيديو المرخصة الخاصة بها.

ويعد تكامل (زوم) الجديد أمرًا مهمًا بالنسبة إلى جوجل، وأمازون، وفيسبوك أيضًا، نظرًا إلى أن هذه الشركات الثلاث جميعها قد التزمت بصورة حصرية تقريبًا بحلول الدردشة المرئية الداخلية الخاصة بها، مثل: (جوجل ميت)، و(فيسبوك مسنجر). وسيكون جهاز (بورتال) من فيسبوك أول من يحصل على تطبيق (زوم) في شهر أيلول/ سبتمبر المقبل.