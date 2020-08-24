نيكون أم كانون ؟ أي كاميرا يجب أن تشتريها؟

إن معركة الكاميرات التي دامت عقودًا، هي المعركة بين كاميرات نيكون وكاميرات كانون الرائعة، وقد لا تتمتع الشركتان بالهيمنة الكاملة على السوق كما كانتا من قبل، إلى أنهما لا تزالان من أكثر الأسماء شعبية في التصوير الفوتوغرافي، وتتمتع كل من شركة نيكون وشركة كانون بنطاقات جيدة، وذلك بفضل تراثهما الطويل.

قد يكون اختيار الكاميرا الأولى خيارًا صعبًا، وأكثر تعقيدًا مما كان عليه في السابق، وأيًا كانت العلامة التجارية التي تبدأ بها، فهناك فرصة جيدة أن ينتهي بك الأمر إلى التمسك بها لسنوات عديدة قادمة – خاصة إذا بدأت الاستثمار في الملحقات والعدسات المتوافقة.

بمجرد أن تتخذ خطوات قليلة في شراء الكاميرات، وترغب في التفكير في الخطوة التالية، هناك مجموعة كاملة من الخيارات المتوسطة التي يجب مراعاتها، في حين أن حتى أولئك الذين يكسبون عيشهم من التصوير الفوتوغرافي لديهم بعض القرارات الصعبة.

إذا قررت التمسك بالتقاليد وقررت استخدام كاميرا (DSLR)، فالأخبار السيئة هي أن اختيار الأفضل لك قد يكون أمرًا صعبًا، ونظرًا لأن كل من شركة نيكون وشركة كانون تصنعان كاميرات (DSLR) ممتازة، فلديك الكثير من الخيارات.

لقد ألقينا نظرة على الكاميرات الرقمية ذات العدسة الأحادية العاكسة (DSLR) الرئيسية المتاحة من شركة نيكون وشركة كانون الرائعة.

بشكل عام، نحن نعتبر أي شيء أقل من 600 دولار هو المعيار للمشترين، وإذا كانت هذه هي ميزانيتك، فهناك الكثير من الخيارات.

لا يقتصر الأمر على وجود مجموعة جيدة من أحدث الموديلات التي يمكن الحصول عليها مقابل هذا السعر، فغالبًا ما تحتفظ شركة كانون وشركة نيكون بطرازات أقدم قليلاً في تشكيلتها، فقد ترى أيضًا خصومات جيدة وعروض استرداد نقدي على هذه الطرز القديمة، خاصة تلك التي تم استبدالها بنموذج أكثر حداثة.

إن أفضل الخيارات الجديدة هي (Nikon D3500) و(Canon EOS 250D) المعروفة باسم (Rebel SLR) في الولايات المتحدة.

تأتي كاميرا كانون (EOS 250D) في أعلى القائمة من خيارات مستوى الدخول إلى الشركة، وأرخص الخيارات التي يمكنك الحصول عليها من كانون هي (EOS 4000D) و(EOS 2000D).

لقد كانت نيكون أكثر هدوءًا في الفترة الماضية عندما يتعلق الأمر بطرازات مستوى الدخول للشركة، ولكن في المجموعة الحالية لدينا (Nikon D3500)، وهي الكاميرا رقم واحد حاليًا في قائمتنا لأفضل كاميرات (DSLR) للمبتدئين، حبق تحوي على مستشعرات 24.2 ميجابكسل، مع نظام تركيز بؤري تلقائي 11 نقطة، وتصوير 5 إطارات في الثانية. وتتمتع كاميرا نيكون (D3500) بعمر بطارية أفضل، ومقبض يد أكبر (لراحة أفضل) وجهاز استشعار معاد تصميمه.

بشكل عام، لا يوجد فرق كبير بين الشركتين، ومع ذلك، أطلقت كانون طرازات على مستوى المبتدئين في الفترة الماضية، لذا ستحصل على أحدث التقنيات إذا اخترت أحد هذه النماذج. أما إذا كانت ميزانيتك متقلبة للغاية، فنحن نقترح كاميرا (EOS 250D) من كانون ولكن إذا لزم الأمر فإن كاميرا (D3500) من نيكون هي أفضل خيار عندما تشتري أول كاميرا لك.