موتورولا تطلق Moto G9 بكاميرا خلفية ثلاثية

أضافت شركة موتورولا (Motorola) جهازًا جديدًا إلى سلسلة هواتفها الشهيرة ذات السعر المنخفض في الهند، حيث كشفت الشركة النقاب عن (Moto G9) في البلاد.

وكانت الشركة المملوكة لشركة لينوفو قد أطلقت هاتف (Moto G8) في شهر مارس 2020 في البرازيل، ثم أعادت تسميته باسم (Moto G Fast) للسوق الأمريكية في شهر مايو 2020.

ويُعد (Moto G9) بمثابة أول هاتف ذكي في الهند مع مجموعة شرائح (Snapdragon 662) من كوالكوم، كما أنه يأتي ببطارية بسعة ضخمة تدعم الشحن السريع.

كما أنه الجهاز الأقل تكلفة من سلسلة (G) في العامين الماضيين، ويتميز بشاشة من نوع (Max vision IPS TFT) بقياس 6.5 إنشات وبدقة 1600×720 بكسل.

وتأتي الشاشة مع نسبة عرض إلى ارتفاع 20:9، وهناك معالج (Snapdragon 662) ثماني النوى من كوالكوم مع وحدة معالجة الرسومات (Adreno 610).

ووفرت الشركة الجهاز بإصدار واحد فقط مع ذاكرة وصول عشوائي سعتها 4 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية سعتها 64 جيجابايت، ويمكنك أيضًا الحصول على دعم بطاقة (micro SD) حتى 512 جيجابايت.

ومن ناحية البصريات، يتميز الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية بعدسة أساسية بدقة 48 ميجابكسل مع فتحة f/1.7 وتقنية (Quad Pixel)، إلى جانب مستشعر عمق بدقة 2 ميجابيكسل بفتحة f/2.4 ومستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل بفتحة f/2.4.

ويأتي هاتف (Moto G9) مزودًا بكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2، بالإضافة إلى ميزات الكاميرا، مثل الالتقاط التلقائي للابتسامة و (HDR) وتجميل الوجه والوضع اليدوي وصور (RAW).

ويمتلك الجهاز بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، وهي الكبرى في سلسلة (Moto G)، كما أنها تدعم الشحن السريع بقدرة 20 واط، وتأتي مع منفذ من نوع (Type-C).

ويعمل الهاتف بنظام أندرويد 10 مع واجهة مستخدم قريبة من أندرويد الخام، ويوجد ماسح بصمات الأصابع في الخلف.

وتشمل الميزات الأخرى تصميمًا مقاومًا للماء، و (NFC)، ومنفذ سماعة الرأس بقياس 3.5 ملم، والإيماءات السريعة، وبلوتوث 5، والشبكة اللاسلكية المزدوجة النطاق.

وينافس (Moto G9) أمثال (Redmi Note 9 Pro) و (Samsung Galaxy M21) و (Realme 6i).

ويبلغ سعر الهاتف نحو 155 دولارًا أمريكيًا، ويطرح للبيع عبر منصة (Flipkart) ابتداءً من 31 أغسطس، ويتوفر بخيارين لونيين هما: الأخضر (Forest Green) والأزرق (Sapphire Blue).