لعبة ديناصور جوجل المخفية تحصل على تحديث مهم

حصلت لعبة الديناصور العدّاء من جوجل التي تظهر للمستخدمين في متصفح كروم حين انقطاع الاتصال بالإنترنت على تحديث جديد يعطي الديناصور عددًا من الأسلحة.

ويمكن للمستخدمين لعب النسخة المعدلة من اللعبة المسماة Dino Swords، التي صُنعت بالشراكة بين شركتي MSCHF، و Theives 100، من خلال موقع إلكتروني خاص بها، وهي تمنح ديناصور T-Rex مجموعة من الأسلحة لاستخدامها. وترتبط الأسلحة بمفاتيح مختلفة يمكن للاعبين استخدامها.

وقال (دانييل جرينبيرج) – رئيس الإستراتيجية في MSCHF لموقع The Verge: إن “لعبة Dino من جوجل هي آخر ما تبقى من العصر الذهبي لأشياء مثل Addicting Games وألعاب Miniclip”، مضيفًا أن تعديل اللعبة “يجعلها أصح في التشكيل”.

وبالفعل، فإن لعبة Dino تبدو؛ مع التحديث المعدل، وكأنها لعبة متصفح ويب كلاسيكية من حقبة سابقة، عندما سيطرت ألعاب الفلاش المصغرة على ألعاب المتصفحات.

وقال (ماثيو هاج) – مالك شركة 100 Thieves ورئيسها التنفيذي: “إن لعبة Dino Swords هي طريقة لعبنا للعبة Chrome Dinosaur Runner الكلاسيكية، وجعلها نابضة بالحياة باستخدام 26 سلاحًا للمساعدة في الجري”. وأضاف: “كثير منه يشيدون بأسلحة ألعاب الفيديو الكلاسيكية، التي بعضها مهيمنة تمامًا، وبعضها عديم الفائدة تمامًا”.

وعلى صعيد آخر يتعلق بشركة جوجل، فقد ظهر جهازان جديدان من أجهزة الشركة في ملفات لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC، وكما تلاحظ التقارير، يبدو أنهما مرتبطان بمنتج (أندرويد تي في) Android TV الجديد الذي قيل: إنه كان قيد التطوير لفترة من الوقت.

وفي حال كان الأمر صحيحًا، فإن الإيداعات الجديدة تشير إلى أن شركة جوجل تستعد أخيرًا لإصدار المنتج قريبًا. وقبل أن يتم طرح جهاز ذي قدرات لاسلكية للبيع في الولايات المتحدة، يجب أن تتم الموافقة عليه بشكل خاص من لجنة الاتصالات الفيدرالية.