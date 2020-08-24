كيفية تنزيل لعبة Fortnite في نظام التشغيل أندرويد

عندما أطلقت شركة (Epic) لعبة Fortnite لنظام التشغيل أندرويد، حاولت إيجاد طريقة لإعطاء جوجل جزءًا من عمليات الشراء داخل التطبيق قد يتم إجراؤها.

تضمن ذلك إطلاق الشركة للتطبيق خارج متجر جوجل بلاي، وعلى الرغم من أنهم غيروا رأيهم لاحقًا بعد عدة أشهر، أجرت (Epic) تغييرًا آخر في الموقف الذي جعلهم يزيلون اللعبة من متجر جوجل بلاي.

هذا يترك اللاعبين الموجودين في اللعبة واللاعبين الجدد الذين حذفوا اللعبة من هواتفهم في مأزق، والسؤال هو، كيف يحصل هؤلاء اللاعبون على لعبة Fortnite على هواتفهم وهي غير متاحة في متجر جوجل بلاي؟

كيفية تنزيل تطبيق Epic Games:

على هاتفك الذي يعمل بنظام أندرويد، انتقل إلى موقع Epic وقم بتنزيل تطبيق (Epic Games).

قد يتم تحذيرك، ولكن انقر على موافق للمتابعة على أي حال.

قد يُطلب منك تحذير يفيد بأنه لا يمكنك تثبيت التطبيقات من هذا المصدر، ولكن يمكنك تغيير ذلك من خلال الانتقال إلى إعدادات المتصفح الخاصة.

بمجرد تنزيل ملف (.apk)، قم بفتحه.

اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتثبيت التطبيق.

كيفية تثبيت Fortnite من خلال تطبيق Epic Games:

قم بتشغيل تطبيق (Epic Games) على هاتفك الذي يعمل بنظام أندرويد.

ابحث عن Fortnite

اضغط على زر (تثبيت).

إذا واجهت رسالة تخبرك أنه لا يمكنك تثبيت التطبيقات من هذا المصدر، فانقر فوق الإعدادات واسمح لها بذلك.

بمجرد اكتمال التثبيت، قم بتشغيل اللعبة.

كيفية تثبيت Fortnite لمستخدمي هواتف سامسونج:

لم يمتد نشاط Epic إلى متاجر التطبيقات التي تأخذ جزءًا من عمليات الشراء داخل التطبيق إلى سامسونج، مما يعني أنه إذا كنت تمتلك هاتفًا ذكيًا من شركة سامسونج، فستتمكن من تنزيل التطبيق من خلال (Samsung Galaxy Store). وكل ما عليك فعله هو البحث عن Fortnite في (Galaxy Store) وستتمكن من متابعة التثبيت كالمعتاد.

الجدير بالذكر أن شركة (Epic Games) أعلنت عن استضافة مسابقة في 23 أغسطس في محاولة لحشد لاعبي Fortnite حول معركتها مع شركة آبل. وخلال كأس (FreeFortnite)، سيتمكن اللاعبون من التنافس للفوز بقبعة (Free Fortnite) والهواتف والمنصات وأجهزة الحاسب التي تشغل اللعبة، وزيِّ (Tart Tycoon) الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه ضد الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك (Tim Cook). وتتحارب الشركتان على نظام الدفع الخاص بمتجر (App Store)، الذي تحصل آبل بموجبه على رسوم بنسبة 30 في المئة من الإيرادات من عمليات الشراء داخل التطبيق، وتعتقد (Epic Games) أن هذه النسبة ليست عادلة.