فوكسكون وشركات آسيوية أخرى تريد التصنيع في المكسيك مع تصاعد المخاطر في الصين

أفادت وكالة رويترز اليوم الاثنين نقلًا عن مصادر مطلعة بأن شركتي صناعة الإلكترونيات التايوانيتين: (فوكسكون) Foxconn، و(بيجاترون) Pegatron هي من بين الشركات التي تتطلع إلى إنشاء مصانع جديدة في المكسيك، حيث تدفع الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى وباء فيروس كورونا الشركات إلى البحث من جديد في سلاسل التوريد العالمية.

وقالت الوكالة: إنه يمكن للخطط أن تُدرّ مليارات الدولارات في صورة استثمارات جديدة؛ المكسيك في أمس الحاجة إليها على مدى السنوات القليلة المقبلة لثاني أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، الذي يتهيأ لأسوأ ركود منذ الكساد الكبير في الثلاثينيات.

وتُعرف شركتا فوكسكون، وبيجاترون بأنهما من أبرز الشركات التي تصنع لشركة آبل هواتفها الذكية. ووفقًا لمصدرين من مصادر رويترز، فإن لشركة فوكسكون خططًا لاستخدام مصنعها في المكسيك لصناعة هواتف آيفون لآبل. ومع ذلك، قال أحد المصادر: إنه لا توجد بادرة على مشاركة آبل المباشرة في الخطة حتى الآن.

وقال المصدران: إنه من المرجح أن تتخذ شركة فوكسكون قرارًا نهائيًا بشأن مصنع جديد في وقت لاحق من العام الحالي، ثم سيبدأ العمل بعد ذلك، وأضافا أنه لا يوجد يقين بأن الشركة ستلتزم بالخطة.

وقالت مصادر رويترز – التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن المحادثات سرية: إن بيجاترون تجري أيضًا مناقشات مبكرة مع المقرضين بشأن منشأة إضافية في المكسيك ستُستخدم بصورة أساسية لتجميع الرقائق والمكونات الإلكترونية الأخرى.

وتمتلك فوكسكون بالفعل خمسة مصانع في المكسيك تصنع بصورة أساسية أجهزة التلفاز والخوادم. ومن شأن توسعها المحتمل أن يؤكد على تحول أوسع وتدريجي في سلاسل التوريد العالمية بعيدًا عن الصين وسط الحرب التجارية الصينية الأمريكية وأزمة فيروس كورونا.

وتأتي الخطط في حين تكتسب فكرة نقل الأعمال التجارية إلى بلد قريب، عوضًا عن بلد أبعد؛ أرضية في واشنطن. وتدرس إدارة ترامب الحوافز المالية لتشجيع الشركات على نقل مرافق الإنتاج من آسيا إلى الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

ولإبرام صفقة جديدة مع منطقة التجارة الحرة في أكبر سوق استهلاكي في العالم، فإن المكسيك تتمتع أيضًا بالجغرافيا والأجور المنخفضة والمناطق الزمنية التي تصب في مصلحتها. وحتى مع الركود العالمي والمخاوف بشأن مناخ الأعمال في عهد الرئيس (أندريس مانويل لوبيز أوبرادور)، تُظهر البيانات الحكومية أن الاستثمار الأجنبي ما زال قائمًا إلى حد كبير حتى الآن هذا العام.