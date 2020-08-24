طريقة جديدة في ويندوز 10 لإدارة التخزين

يأتي أحدث إصدار للمعاينة من نظام التشغيل ويندوز 10 مزودًا بميزة جديدة مهمة هي: منطقة إدارة القرص الجديدة داخل لوحة إعدادات نظام التشغيل.

تم إصدار (Build 20197) الآن في (Dev)، وهو يقدم شاشة (Manage Disks and Volumes) الجديدة ضمن جزء التخزين من الإعدادات، حيث يمكن الوصول إليها من خلال الاتجاه إلى الإعدادات ثم النظام ثم التخزين.

في منشور على المدونة الخاصة بنظام ويندوز 10 تصف مايكروسوفت هذه الميزة الجديدة بأنها”تجربة حديثة مبنية من الألف إلى الياء مع وضع إمكانية الوصول في الاعتبار، وتتميز بتكامل أفضل مع المقدمات الجديدة الأخرى لنظام التشغيل ويندوز 10 مثل مساحات التخزين، مقارنةً مع (MMC) الحالي لإدارة الأقراص ( Microsoft Management Console).

يمكنك استخدام الميزة لعرض جميع أنواع المعلومات على الأقراص، بالإضافة إلى تعيين أحرف محركات الأقراص وإنشاء أو تنسيق وحدات التخزين.

في الوقت الحالي، تبدو هذه الميزة الجديدة متناثرة من حيث التصميم والواجهة، حيث قال (براندون ليبلان) الذي يرأس فريق (Windows Insider): إن العمل بهذه الميزة مبكر جدًا.

بالإضافة إلى هذا التغيير في إدارة القرص، قامت شركة مايكروسوفت بإجراء العديد من التعديلات الأخرى – بما في ذلك (Alt + Tabbing)، مع تحديد علامات تبويب (Edge) لعرض خمس علامات تبويب على الأكثر بشكل افتراضي – ومجموعة من إصلاحات الأخطاء المعتادة.

أعلنت الشركة أيضًا أن تطبيق (Your Phone) يتيح لك الآن تشغيل تطبيقات أندرويد مباشرة على سطح المكتب في ويندوز 10، إذا كان لديك هاتف مدعوم من شركة سامسونج – ويمكنك الاطلاع على الأجهزة المدعومة من هنا.

الجدير بالذكر أن تحديث ويندوز 10 يعيد إحدى أفضل مزايا ويندوز 7، مما يسمح للمستخدمين بتنزيل وتثبيت برامج التشغيل والتحديثات الاختيارية بسرعة وسهولة؛ لضمان تشغيل أجهزة الحاسب الخاصة بهم على أكمل وجه ممكن.

يوفر التحديث الجديد، (Windows 10 Build 19041.450)، صفحة تحديثات اختيارية، يمكنك العثور عليها من خلال الانتقال إلى (الإعدادات) ثم (التحديث والأمان) ثم (Windows Update) ثم (عرض التحديثات الاختيارية).

يعني التحديث الجديد لنظام ويندوز 10 أيضًا أنه: يمكن العثور على برامج تشغيل جديدة، وتثبيتها عبر (Windows Update)، بدلاً من الانتقال إلى إدارة الأجهزة، حيث اعتادت البرامج أن تكون. ونأمل أن تكون هذه طريقة أسهل في الاستخدام للتأكد من تحديث برامج التشغيل الخاصة بك.