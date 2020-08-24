صفقة اليوم.. اشترك مدى الحياة في خدمة Goose VPN لحماية بياناتك مع خصم 89%

الاشتراك مدى الحياة في خدمة (Goose VPN) لحماية بياناتك Goose VPN: Lifetime Subscription.

تُمثل خروقات البيانات تهديًدا حقيقيًا للأفراد والمؤسسات والحكومات أيضًا، وقد شهد العالم ارتفاعًا كبيرًا في خروقات البيانات خلال الفترة الأخيرة، مما أدى إلى تسريب بيانات الملايين من المستخدمين.

يمكن لأي شخص أن يصبح ضحية للقراصنة الذين يريدون سرقة البيانات الشخصية واستخدامها لأغراض غير قانونية، وقد تشمل هذه البيانات: معلومات بطاقتك الائتمانية، وكلمات المرور لحساباتك المختلفة، ورسائل البريد الإلكتروني، والصور الشخصية، وغير ذلك.

لذلك يوصي خبراء الأمن في الفترة الأخيرة بالاعتماد على ( الشبكات الخاصة الافتراضية ) VPN لحماية بياناتك وخصوصيتك أثناء الاتصال بالإنترنت، وتطبيقات إدارة كلمات المرور لحماية جميع حساباتك.

قد تضطر إلى الاختيار بين السرعة والخصوصية عندما تتصفح الإنترنت باستخدام إحدى خدمات VPN؛ ولكن بفضل خدمة (Goose VPN) لن تضطر إلى ذلك، حيث تتميز بشبكة كبيرة الخوادم منتشرة في 29 دولة حول العالم، يوجد معظمها في أوروبا وأمريكا الشمالية، ولكن هناك أيضًا خوادم في أستراليا وهونج كونج والهند واليابان وسنغافورة.

يتيح لك الاشتراك في خدمة (Goose VPN) حماية عدد غير محدود من الأجهزة، مما يعني أنه يمكنك حماية جميع أجهزتك، وأجهزة أفراد العائلة.

تدعم الخدمة مجموعة متنوعة من بروتوكولات التشفير والحماية، مثل: OpenVPN، و(تشفير 256 بت) AES-256-bit، وبروتوكولات IKEv2، و L2TP، و PPTP،

تتيح لك خوادم (P2P) المحسّنة تنزيل مقاطع الفيديو العالية الدقة أو بثها بسهولة، دون تخزين مؤقت مع إخفاء الهوية بالكامل.

التصفح بدون حدود للسرعة أو النطاق الترددي باستخدام عدد غير محدود من الأجهزة.

حماية عنوان IP الحقيقي الخاص بك، كما تضمن لك (سياسة عدم تسجيل الدخول) no logging policy الخاصة بها حماية خصوصية بياناتك بشكل كبير.

يمكنك تجاوز القيود الجغرافية والوصول إلى مواقعك المفضلة في أي مكان، بفضل مجموعة كبيرة من الخوادم العالمية التي تضمن لك الوصول غير المقيد إلى أي موقع.

العمل على جميع أنظمة التشغيل: أندرويد، وآي أوإس، وويندوز، وماك أوإس، ولينكس، بالإضافة إلى أجهزة التوجيه، وأجهزة التلفاز الذكية.

مدة الاشتراك: مدى الحياة.

الحد الأقصى لعدد الأجهزة: غير محدود.

التوفر: أونلاين.

ضمان استرداد الأموال خلال 30 يومًا.

توفر دعمًا فنيًا على مدار الساعة.

تشمل هذه الخطة الحصول على التحديثات.

السعر الأصلي قبل الخصم: 999 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 99.99 دولارًا.

نسبة الخصم: 89%.

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