صفقة اليوم.. احترف لغات البرمجة C و #C و ++C مع خصم 97%

احتلت لغة (سي) C المركز الأول في قائمة أكثر لغات البرمجة شيوعًا، متفوقة على لغة (جافا) Java لأول مرة منذ عام 2015، وفقًا لتقرير مؤشر مجتمع البرمجة (TIOBE) لشهر أغسطس 2020، كما جاءت لغة (سي بلس بلس) ++C في المركز الرابع، واحتلت لغة (سي شارب) #C المركز الخامس، حيث اكتسبت لغات البرمجة C و ++C و #C شعبية أكبر خلال أزمة فيروس كورونا؛ لأنها تُستخدم في تطوير برامج الأجهزة الطبية.