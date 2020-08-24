إل جي تعلن عن هاتف LG Q92 مع دعم شبكات 5G وسعر اقتصادي

أعلنت شركة (إل جي) LG يوم الأحد عن هاتف (كيو92) LG Q92 الذي يمتاز بأنه يدعم شبكات الخامس مع أنه ينتمي إلى الفئة المتوسطة.

ويقدم (إل جي كيو92) شاشة من نوع LCD بقياس 6.67 بوصات 2,400×1,080 بكسل مع ثقب للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 32 ميجابكسل، وعلى ظهر الهاتف، هناك أربع كاميرات، دقة الرئيسية منها 48 ميجابكسل، والثانية المخصصة للتصوير الفائق العرض بدقة 8 ميجابكسل، والثالثة المخصصة لتصوير العمق بدقة 5 ميجابكسل، والرابعة المخصصة لتصوير الأجسام القريبة بدقة 2 ميجابكسل.

ويحتوي الهاتف معالجًا ثماني النوى من نوع (سنابدراجون 765جي) الذي بفضله يدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس، كما يحتوي الهاتف بطارية بسعة 4,000 ميلي أمبير/ الساعة. ويحتوي ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت مع إمكانية التوسعة حتى 2 تيرابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية (مايكرو إس دي) microSD.

ويدعم (إل جي كيو92) – الذي يأتي بسماكة 8.5 ملم ويزن 193 جرامًا – شبكات (واي فاي) الثنائية الحزمة Wi-Fi Dual Band، وتقنية البلوتوث 5.0، وتقنية الاتصال القريب المدى NFC، وهناك منفذ (يو إس بي-سي) USB-C لدعم الشحن السريع للبطارية باستطاعة 15 واط.

ويدعم الجهاز أيضًا مقاومة الماء والغبار وفق معيار IP68، كما أنه يدعم معيار المقاومة العسكري MIL-STD-810G. وبرمجيًا، يعمل الهاتف بواجهة المستخدم UX 9 المبنية على نظام التشغيل أندرويد 10.

وتعتزم الشركة طرح هاتف (إل جي كيو92) الجديد في كوريا الجنوبية بسعر يعادل 420 دولارًا أميركيًا، على أن تبدأ المبيعات اعتبارًا من 26 آب/ أغسطس الجاري. ولا معلومات عن موعد طرح الهاتف في الأسواق العالمية.