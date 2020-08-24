يُعتبر استخدام السماعات السلكية أثناء أداء التمارين الرياضية أمرًا مزعجًا للغاية، حيث إن وجود الأسلاك يُمثل عائقًا أثناء ممارستك للرياضة وخاصةً رياضة الجري، لذلك يعد استخدام السماعات اللاسلكية هو الخيار الأفضل.

ولكن هناك عدة ميزات يجب أن تتوفر في السماعة اللاسلكية التي يمكنك استخدامها أثناء ممارسة رياضة الجري تحديدًا، وهي: أن تكون السماعة ثابتة بإحكام في الأذن لضمان عدم سقوطها من أذنك أثناء الجري، وأن تدعم ميزة مقاومة المياه تجنبًا لتعرضها للتلف بسبب العرق، وكذلك أن تكون مريحة عند الاستخدام لفترات طويلة، حيث إن غياب أيًا من هذه الميزات سيؤثر على تجربة الاستماع أثناء الجري.

كما يوجد بعض الميزات الأخرى المهمة أيضًا، وهي: جودة الصوت، وعمر البطارية الطويل، وإلغاء الضوضاء، والمتانة، والأداء الموثوق به مع الحد الأدنى من الانقطاعات.

وبناءً على ذلك؛ سنستعرض اليوم أفضل 5 سماعات لاسلكية يمكنك استخدامها أثناء ممارسة رياضة الجري:

1- سماعات AfterShokz Aeropex:

تختلف سماعات (AfterShokz Aeropex) من حيث التصميم عن جميع السماعات اللاسلكية المتاحة في الأسواق، حيث إنها سماعة لا تُثبت داخل فتحة الأذن، ولا تقوم بتغطية الأذنين. لكنها تعمل عبر تقنية (التوصيل العظمي) Bone conduction، وهي تقنية تقوم بتوصيل الصوت إلى أذنيك من خلال عظام الوجنتين والعظام الموجودة خلف الأذن.

الميزة الرائعة لهذه التقنية أنها تتيح لك سماع الضوضاء المحيطة وما يدور من حولك أثناء الاستماع إلى الموسيقى أو إجراء محادثة هاتفية، وهي ميزة مهمة جدًا للذين يرغبون في ممارسة رياضة الجري في الأماكن الخارجية المفتوحة، حيث إن القدرة على سماع الضوضاء الخارجية والصوت المحيط تعتبر في هذه الحالة ميزة أمان مهمة.

كما تُعتبر هذه السماعة خيارًا مثاليًا للعدائين المحترفين، حيث لا يسمح بعض منظمي السباقات للعدائين بارتداء أي شيء في الأذن، وهنا ستكون هذه السماعة خيارًا مناسبًا خاصة للعدائين الذين يحتاجون إلى الاستماع إلى الموسيقى أثناء الجري.

تأتي سماعات (AfterShokz Aeropex) بتصميم أنيق، وتتميز بخفة الوزن، وعمر البطارية الطويل، حيث تستمر بطاريتها لما يصل إلى 8 ساعات من تشغيل الموسيقى بشحنة واحدة. وتدعم تقنية (+PremiumPitch 2.0) التي تقدم لك صوتًا عالي الجودة. وتتضمن ميكروفونات مزدوجة لإلغاء الضوضاء أثناء إجراء المكالمات الصوتية

كما تدعم هذه السماعات ميزة مقاومة المياه وفقًا لمعيار IP67، وميزة (تنبيه اكتشاف الرطوبة) التي تنبهك عند توصيل سماعات الرأس بالشاحن وهي مبللة لإزالتها من الشاحن لتجنب تلف البطارية. وتتوافر في موقع أمازون السعودية بسعر 1366 ريالًا سعوديًا.

2- سماعات Powerbeats Pro:

تأتي سماعات (Powerbeats Pro) بتصميم أنيق، وبشكل يشابه سماعات Powerbeats السلكية، فكل سماعة تحتوي على مشبك أذن مضمن، مع أدوات التحكم في الصوت وتشغيل الموسيقى، وتدعم ميزة عزل الضوضاء الخارجية، بالإضافة إلى أنها تدعم ميزة مقاومة الماء والعرق وفقًا لمعيار IPX4.

تحتوي السماعات على حساسات ضوئية يمكنها تشغيل الموسيقى أو إيقافها مؤقتًا عند وضع السماعات في الأذن، أو إزالتها من الأذن، كما تأتي مع علبة سوداء اللون تستخدم منفذ Lightning لإعادة الشحن.

سماعات (Powerbeats Pro) اللاسلكية ليست مضغوطة مثل: سماعات AirPods، ولكنها توفر صوتًا أفضل، وعمرًا أطول للبطارية، حيث يمكن أن تستمر في العمل لمدة 9 ساعات بشحنة واحدة مقابل 5 ساعات فقط في سماعات AirPods. كل هذه الميزات تبرر لها السعر المرتفع حيث تتوافر بسعر 999 ريالًا سعوديًا.

3- سماعات OnePlus Bullets Wireless 2:

إذا كنت تبحث عن سماعات أذن لاسلكية ذات عمر بطارية طويل، فسماعات (OnePlus Bullets Wireless 2) تستمر بطاريتها لما يصل إلى 14 ساعة من تشغيل الموسيقى بشحنة واحدة، كما تدعم تقنية ون بلس للشحن السريع (Warp Charge) التي تتيح لك الحصول على مدة 10 ساعات من العمل بعد شحنها لمدة 10 دقائق فقط.

تتميز هذه السماعات بأنها خفيفة الوزن، وتأتي بتصميم مميز كطوق رقبة مريح، وتتضمن ميكروفونًا مدمجًا للمكالمات الصوتية، وأزرارًا للتحكم في مستوى الصوت والوصول إلى مزايا أخرى، بالإضافة إلى وجود ضوابط تحكم مغناطيسية تعمل على اتصال طرفي السماعة ببعضهما مغناطيسيًا، وعندما يلتصق الطرفان معًا تتوقف السماعة عن التشغيل تلقائيًا، وهي طريقة رائعة لضمان عدم استهلاك البطارية عن طريق الخطأ.

تقدم لك هذه السماعات جودة صوت ممتازة بفضل دعم تقنية (aptX HD) من كوالكوم، كما تدعم اتصال البلوتوث 5.0، ما يضمن اتصالاً لاسلكياً عالي الجودة مع الأجهزة المُتوافقة.

تبلغ تكلفة هذه السماعة 390 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليها مع خصم 11% أي بسعر 346 ريالًا سعوديًا فقط.

4- سماعات Jabra Elite 75t:

تتميز سماعات ( Jabra Elite 75t) بتصميم جديد أصغر وأكثر ملائمة لجميع أنواع الأذن مقارنة بالإصدار السابق (Elite 65t)، كما تقدم صوت عالي الجودة، وتدعم مقاومة المياه وفقًا لمعيار IP55.

تدعم السماعات (تقنية الاتصال المحسّنة) المكونة من 4 ميكروفونات تعمل على فلترة الضوضاء المزعجة من حولك أثناء إجراء المكالمات أو استقبالها. كما يتيح لك تطبيق Jabra Sound تخصيص تجربة الاستماع للموسيقى وفقًا لرغبتك.

تستمر بطارية سماعات (Jabra Elite 75t) لما يصل إلى 7.5 ساعات بشحنة واحدة، ويمكن أن تصل إلى 28 ساعة مع حقيبة الشحن المرفقة معها، كما تدعم ميزة الشحن السريع. وتتوفر السماعة بسعر 652 ريالاً سعوديًا.

5- سماعات Anker Soundcore Liberty Air 2:

إذا كنت تبحث عن سماعات لاسلكية بديلة لسماعات آبل (AirPods ) فسماعات (Anker Soundcore Liberty Air 2) تُعتبر بديلاً جيدًا حيث تكلفك أقل بكثير من (AirPods Pro) وتتمتع بتصميم مماثل لعزل الضوضاء، وتتميز بصوت عالي الجودة، وتدعم ميزة مقاومة المياه وفقًا لمعيار IPX5.

كما تدعم تقنية تُسمى (HearID) تحدد حساسية السمع لديك بترددات متعددة وتحلل النتائج بذكاء لتمنحك تجربة استماع مخصصة. تستمر بطاريتها لمدة 7 ساعات بشحنة واحدة، بينما تقدم لك علبة الشحن المرفقة 21 ساعة إضافية لعمر البطارية.

تبلغ تكلفة هذه السماعة 548 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليها مع خصم 33% أي بسعر 369 ريالًا سعوديًا فقط.