أفضل 3 أدوات تتيح لك دمج ملفات PDF عبر الإنترنت بسهولة 

تُعتبر عملية نقل البيانات بين ملفات PDF يدويًا أمرًا مرهقًا للغاية، خاصةً عندما يحتوى كل ملف على عدد كبير من الصفحات، مع تضمين الصور والمخططات المعقدة. قد تستغرق هذه المهمة أيامًا حتى تكتمل بشكل طبيعي.

ولكن يوجد العديد من الأدوات المتاحة عبر الإنترنت التي تتيح لك دمج ملفات PDF بسهولة، وسنستعرض اليوم أفضل 3 أدوات منها:

1- أداة PDF Merge:

تتميز أداة (PDF Merge) بواجهة مستخدم سهلة وبسيطة، وتتيح لك دمج أكثر من ملف PDF بسرعة، وليس هناك حد لعدد الملفات التي يمكنك إضافتها في كل مرة.

تتيح لك الأداة تحميل ملفات PDF التي تريد دمجها من حاسوبك مباشرة عن طريق السحب والإفلات لتحميل المستندات، أو تحميل الملفات من إحدى خدمات التخزين السحابي، مثل: (جوجل درايف)، أو (دروبوكس) Dropbox، أو One Drive.

كما تعمل الأداة على تشفير جميع الملفات في خوادمها، لذلك لا داعي للقلق بشأن وصول أي طرف ثالث إلى البيانات الموجودة في الملفات، ليس ذلك وحسب بل إن جميع الملفات التي تم تحميلها ومعالجتها تُحدف تلقائيًا بعد مدة أقصاها 24 ساعة من آخر جلسة تسجيل دخول.

2- أداة PDF Combine:

تتيح لك أداة (PDF Combine) دمج ملفات PDF أو صور متعددة في ملف PDF واحد دون الحاجة إلى تثبيت أي تطبيقات في حاسوبك.كما تتيح لك دمج ما يصل إلى 20 ملفًا في الوقت نفسه.

تدعم الأداة مجموعة واسعة من خيارات تحرير ملفات PDF، حيث تتيح لك أيضًا تحويل ملفات PDF إلى ملفات وورد، و JPG، و DOCX، و PNG، و SVG، أو تقليل حجم ملفات PDF متعددة عن طريق ضغطها، أو استخراج النصوص والصور والمرفقات الأخرى من ملفات PDF.

3- أداة PDF Candy:

يُطلق على أداة (PDF Candy) الحل الشامل للتعامل مع ملفات PDF، حيث تجمع بين جميع خيارات تحرير ملفات PDF المختلفة في مكان واحد، فيما يلي قائمة مختصرة لما يمكنك فعله باستخدام أداة (PDF Candy):

تحويل ملفات PDF إلى وورد و JPG و DOCX و RTF و TIFF و BMP و PNG.

تحويل ملفات (الوورد) إلى ملفات PDF.

تحويل ملفات EPUB إلى ملفات PDF.

تحرير محتوى ملفات PDF.

إعادة ترتيب صفحات ملفات PDF، وترقيمها، أو حذف صفحات معينة.

دمج ملفات PDF متعددة.

تقسيم PDF إلى صفحات منفصلة

حماية ملف PDF بكلمة مرور، أو إذا كان الملف محمي بالفعل يمكنك إلغاء الحماية.

إضافة علامة مائية للملفات.

يمكنك القيام بكل مجانًا، ودون الحاجة إلى تسجيل الدخول، كما لا توجد إعلانات مزعجة في الموقع بأكمله.

كيفية دمج ملفات PDF متعددة باستخدام أداة (PDF Candy):

انتقل إلى هذا الرابط https://pdfcandy.com/merge-pdf.html

حدد ملفات PDF التي تريد دمجها في حاسوبك، ثم اسحبها وأفلتها في المربع الذي يظهر في الشاشة بشكل مجمّع أو اسحبها واحدًا تلو الآخر. كما يمكنك استيراد الملفات من خدمات التخزين السحابي، مثل: (جوجل درايف)، أو (دروبوكس) Dropbox.