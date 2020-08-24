أبرز تطبيقات أندرويد الجديدة لهذا الأسبوع

يتم إطلاق التطبيقات على متجري جوجل بلاي بشكل مستمر، ونعمل في البوابة العربية للأخبار التقنية على التدقيق في الإصدارات الجديدة من تطبيقات أندرويد حتى نقدم للمستخدم العربي أفضلها، وليس من السهل اكتشاف ما تبحث عنه عندما يتعلق الأمر بتنزيل التطبيقات هذه الأيام، لذلك إليك أفضل التطبيقات الجديدة التي تم إطلاقها هذا الأسبوع.

Motion Cam:

تطبيق جديد للتصوير يتيح لك التقاط صور (RAW) من كاميرا هاتفك الذكي، مما يمنحك تحكمًا كاملاً في لقطاتك، ويتيح أيضًا الرجوع في الوقت المناسب وتحديد صور من الماضي لتحديد الإطار الدقيق الذي تريد العمل به. يقول مطور التطبيق إنه يستخدم خوارزمية متقدمة لدمج صور متعددة لتقليل الضوضاء، كما توجد عناصر تحكم يدوية كاملة في الغالق و(ISO) في هذا التطبيق، بالإضافة إلى الوصول إلى ميزات ما بعد المعالجة، بما في ذلك توازن اللون الأبيض، وتخطيط درجات الألوان والحدّة.

يمكن لمستخدمي أندرويد تنزيل التطبيق من متجر جوجل بلاي.

Philips Take Care of Yourself:

تم تصميم هذا التطبيق الجديد من العلامة التجارية (Philips Consumer Lifestyle) لمساعدتك في جميع جوانب الصحة الشخصية والنظافة، يحتوي التطبيق على مجموعة كبيرة من النصائح لتحسين العناية بالبشرة والحلاقة، وبناء العادات الصحية وإدارة التوتر، وكذلك كيفية النوم بشكل أفضل.

كما يتيح التطبيق تحديد خطط للرعاية مخصصة لتناسب اهتماماتك، وإعداد المهام لتشجيعك على الالتزام بعاداتك الصحية الجديدة، كما يعتبر التطبيق نوعًا من المتجر الشامل للحصول على المشورة والأدلة حول كيفية العناية بصحتك الشخصية والعقلية.

يمكن لمستخدمي أندرويد تنزيل التطبيق من متجر جوجل بلاي الآن.

Bazaart: Photo Editor & Graphic Design:

لا يزال تطبيق تحرير الصور والتصميم الجرافيكي هذا، الحائز على جائزة، في مرحلة الوصول المبكر، ولكن لا يزال هناك الكثير من المرح الذي يجب الاستمتاع به.

الفكرة ليست إنشاء صور جميلة، ولكن الحصول على القليل من المرح مع تحرير الصور، وكما يوحي الاسم، قد تكون بعض اللمسات غريبة بعض الشيء، حيث يمكنك إزالة الخلفية من الصور وإضافة آلاف الخلفيات والملصقات، وبمجرد الانتهاء من التحرير يمكنك تصدير صورك إلى معرض الصور أو صور جوجل أو حتى (Dropbox).

يمكن لمستخدمي أندرويد تنزيل التطبيق من متجر جوجل بلاي.

Paperless Post Flyer Invitation Maker, Text Invite‏:

في حين أننا قد لا نكون مستعدين تمامًا لإرسال دعوات الزفاف أو إقامة الحفلات الكبيرة حتى الآن، فمن الجيد دائمًا التخطيط سابقًا، حيث يقوم تطبيق (Paperless Post Flyer Invitation Maker) بإرسال دعوات الأحداث الجذابة دون إهدار الورق، فهو يشكل خدمة دعوة رقمية جيدة.

كما يتيح التطبيق لك تصميم دعوتك داخله وتخصيصها باستخدام صور (GIF)، والملصقات والصور، وهناك أيضًا وظيفة (RSVP) مضمنة حتى يتمكن ضيوفك من إخبارك بكونهم سيحضرون الحدث أم لا.

يمكن لمستخدمي أندرويد تنزيل التطبيق من متجر جوجل بلاي.