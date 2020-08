أبرز تطبيقات أندرويد الجديدة لهذا الأسبوع

يتم إطلاق التطبيقات على متجري جوجل بلاي بشكل مستمر، ونعمل في البوابة العربية للأخبار التقنية على التدقيق في الإصدارات الجديدة من تطبيقات أندرويد حتى نقدم للمستخدم العربي أفضلها، وليس من السهل اكتشاف ما تبحث عنه عندما يتعلق الأمر بتنزيل التطبيقات هذه الأيام، لذلك إليك أفضل التطبيقات الجديدة التي تم إطلاقها هذا الأسبوع.

تطبيق جديد للتصوير يتيح لك التقاط صور (RAW) من كاميرا هاتفك الذكي، مما يمنحك تحكمًا كاملاً في لقطاتك، ويتيح أيضًا الرجوع في الوقت المناسب وتحديد صور من الماضي لتحديد الإطار الدقيق الذي تريد العمل به. يقول مطور التطبيق إنه يستخدم خوارزمية متقدمة لدمج صور متعددة لتقليل الضوضاء، كما توجد عناصر تحكم يدوية كاملة في الغالق و(ISO) في هذا التطبيق، بالإضافة إلى الوصول إلى ميزات ما بعد المعالجة، بما في ذلك توازن اللون الأبيض، وتخطيط درجات الألوان والحدّة.

يمكن لمستخدمي أندرويد تنزيل التطبيق من متجر جوجل بلاي.

Philips Take Care of Yourself: